HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'de olay yaratacak 'anket' çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, aylar sonra ilk kez açıkladı: Genel Merkez görmezden geldi

CHP'de olay yaratacak 'anket' çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, aylar sonra ilk kez açıkladı: Genel Merkez görmezden geldi

19.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski bilgi, iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim döneminde yapılan anket sonuçlarına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde yapılan kamuoyu araştırmalarına dikkat çeken Adıgüzel, "Parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi" diye konuştu.

CHP'de olay yaratacak 'anket' çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, aylar sonra ilk kez açıkladı: Genel Merkez görmezden geldi

CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar derinleşerek devam ediyor. Son açıklama seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Onursal Adıgüzel'den geldi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski bilgi, iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"VİDEO KAYITLARI VAR"

Diken'de yer alan habere göre; 14 Mayıs seçiminde CHP’nin elde ettiği seçim sonuçlarının aktarımının kesildiği iddiasına o dönem partide Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Onursal Adıgüzel, “Sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık, veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı” yanıtını vermiş, sonraki süreçte ise görevden alınmıştı. Adıgüzel, yaptığı açıklamada 14 Mayıs akşamı seçim veri sisteminin çalıştığını, buna dair ellerinde video kayıtları olduğunu söyledi.

"GÖREVİMİZİ MÜKEMMEL YAPTIK, CEZALANDIRILDIK"

Adıgüzel, istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ricasıyla 28 Mayıs’a kadar görevinde kaldığını ilk defa “Ben istifa etmiş olmama rağmen genel başkanımızın ricasıyla oradaydım. Benden rica etti, ‘Görevi sürdürmenizi istiyorum’ dedi. 28 Mayıs’ı da bu arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Hatta mükemmel yaptığımız halde neden bu cezayı aldık?” sözleriyle kamuoyuna açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZ HİÇBİR SORUMLULUĞU YOK GİBİ DAVRANIYOR"

Günah keçisi ilan edilidğini savunan Adıgüzel, "Fakat görüyorum ki bugün sayın genel başkanımız dahil kimse bu eleştirileri kabul etmiyor ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Aslında gördüğüm kadarıyla bir aklanma operasyonu yürütülüyor bir taraftan ve bunun hedefine konulanlardan biri de ben olduğum için bir şeyler söylemek gerektiğini düşündüm." dedi.

thumbs_b_c_f0137fdd95552c316b7f847718babfa6

"GENEL MERKEZ ANKETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Seçim sürecinde yapılan kamuoyu araştırmalarına dikkat çeken Adıgüzel, "Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. “İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…” Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar." şeklinde konuştu.

İmamoğlu kameralar önünde Kılıçdaroğlu'na sordu İmamoğlu kameralar önünde Kılıçdaroğlu'na sordu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! Kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdüKan donduran vahşet! Kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü
Bir avucu şifa dağıtıyor! Faydaları saymakla bitmiyorBir avucu şifa dağıtıyor! Faydaları saymakla bitmiyor
Son dakika | MHP'de kurultay tarihi belli oldu! Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Başarı dışındaki seçeneklere kapalıyız!Son dakika | MHP'de kurultay tarihi belli oldu! Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Başarı dışındaki seçeneklere kapalıyız!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Onursal Adıgüzel CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.