CHP’de yeni kriz! İsmail Küçükkaya böyle anlattı: ‘Mansur Yavaş'ın o hamlesi şok etkisi yarattı bende’

CHP’de seçimde alınan yenilginin ardından ‘değişim’ rüzgarları esmeye devam ederken dikkat çeken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları ile genel başkanlık tartışmalarının yaşandığı partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş’ın arasının da bozulduğunu gösteren gelişmeler yaşandı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Mansur Yavaş’ın son hamleleri ile ilgili Halk TV’de yaptığı yayınında çok konuşulacak detayları paylaştı. Yavaş’ın görevden aldığı ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün Kılıçdaroğlu’na çok yakın ve geçmişte onun tavsiyesi ile göreve getirildiğini belirten Küçükkaya “Bu haber şok etkisi yarattı bende” dedi.

Küçükkaya ayrıca açıklamasında Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’nun eleştirildiği bir tweeti de beğendiğini hatırlatarak “Çok enteresan şeyler oluyor. Bunu takip edeceğim” ifadelerini kullandı.

“MANSUR YAVAŞ’IN O HAMLESİ ŞOK ETKİSİ YARATTI BENDE”

İsmail Küçükkaya, Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında yaşananlara ilişkin izlenimlerini canlı yayında şu sözlerle anlattı:

“ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu’na çok yakın bir isimdi onu biliyorum. Çünkü geçmişte 2 kere de görüşme imkanı bulmuştum. Yani ASKİ Genel Müdürü’nün Mansur Yavaş tarafından görevden alındığına dair haber şok etkisi yarattı bende. Bir gün önce de bir haber vardı; Kılıçdaroğlu’nun eleştirildiği bir tweeti Mansur Yavaş beğendi diye. Ben dedim ki Mansur Yavaş ve onun sosyal medya ekibi çok hızlıdır bunu düzeltirler hemen ama baktım düzeltmemişlerdi.

‘KESİN BİLDİĞİM ŞEY ŞU; KILIÇDAROĞLU’NA ÇOK YAKIN BİR İSİMDİ’

‘Ne oluyor?’ diye de aslında bir soru işareti var aklımda ama teyit edilmiş bir bilgim yok. Sadece kesin bildiğim şey şu, kesin bildiğim… Kılıçdaroğlu’na çok yakın bir isim olan ve Kılıçdaroğlu’nun tavsiyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bürokratlık yapan bir isim Mansur Yavaş tarafından görevden alındı. Hatta iddia doğru ise bir ‘whatsapp mesajı ile’ yani makamına kadar çağırıp ‘sizinle yola devam etmeyeceğiz’ de dememiş. Çok enteresan şeyler oluyor. Bunu takip edeceğim.”

