CHP'de yerel seçim için adaylar belirleniyor! İzmir'de Özgür Özel ve İlhan Kesici sürprizi

CHP kulislerinde Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokladığı ileri sürülürken, açıklanmayan bazı il ve ilçelere milletvekillerinin aday olmak istediği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise milletvekillerinin partisinde olan belediye başkanlıklarında aday gösterilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre CHP’de 4 Ocak’a ertelenen PM toplantısı nedeniyle açıklanmayan il ve ilçelerde heyecan yaşanıyor. İZMİR İLHAN KESİCİ VE ÖZGÜR ÖZEL ÖNE ÇIKIYOR İzmir’de Tunç Soyer ismine karşı İyi Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun, “CHP’nin ittifakımız ve İzmir ortak adayı noktasında Türk milliyetçilerinin hassasiyetini gözeteceğini umuyorum. İzmir’de partimizin yüzde 12-13 oyu var ve tabanımızı Tunç Soyer ismine oy vermeye ikna etmek çok zor olur” sözlerinin ardından eski İstanbul milletvekili İlhan Kesici isminin gündeme geldiği konuşuluyor. Öte yandan CHP kulislerinde Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokladığı ileri sürüldü.

AHMET AKIN SÜRPRİZİ Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin içinden sadece Balıkesir örgütünün tepkisini azaltmak için adaylıktan geri çekilen Ahmet Akın’ı, kabul etmesi halinde seçilecek bir yerden belediye başkanlığına aday göstereceği söyleniyor. 3 KENTTE ANKET CHP’nin İstanbul’da yaptırdığı “belediye başkanları memnuniyeti”, “adayların tanınırlığı” ve “başkanların tanınırlığı” başlıklı üç ayrı anket sona erdi. Anket sonuçları Kılıçdaroğlu’na teslim edildi. Kılıçdaroğlu’nun anket sonuçlarını da değerlendireceği ve mevcut belediye başkanlıkları için adayları 16 Ocak’a kadar belirleyeceği öğrenildi. CHP lideri aday belirleme çalışmalarına başlarken, mevcut belediye başkanlıkları için bazı milletvekillerinin de nabız yokladığı ve geçen günlerde İstanbul 2. bölge milletvekillerinin bir araya gelerek yerel seçimlere ilişkin toplandığı öğrenildi. BEŞİKTAŞ'A AYKUT ERDOĞDU Milletvekillerinin görüşmesinde Aykut Erdoğdu’nun Beşiktaş için nabız yokladığı ileri sürülerken, bazı milletvekillerinin de Erdoğdu’ya destek verdiği belirtildi.