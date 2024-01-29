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  4. CHP'den aday gösterilen AK Partili esnaf veryansın etti: Haber bile vermediler

CHP'den aday gösterilen AK Partili esnaf veryansın etti: Haber bile vermediler

29.01.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Son günlerde siyasi partilerin aday açıklamaları gündemden düşmüyor. Bu sırada Rize'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Esnaf Mevlüt Çağıran CHP'nin belde belediye başkan adayı olarak açıklandı. Ne olduysa bundan sonra oldu; AK Parti'yi destekleyen Çağıran'ın aday gösterildiğinden haberi bile yoktu...

Eskiden CHP ilçe yönetiminde yer alan ancak artık parti ile bağlarını koparan Mevlüt Çağıran kendi iddiasına göre haberi olmaksızın partinin Çayeli İlçe Başkanlığı Büyükköy Beldesi'ne belediye başkan adayı gösterildi. İlginç olayın detaylarını anlatan Çağıran, kendisine teklifi getiren CHP heyetiyle yaptığı görüşmeyi açıklayarak "‘Tabii ki sizin adayınızı da destekleriz’ diyerek eski CHP’li olarak bir nezaket gösterdik" dedi.

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlandı ve partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de merkez, ilçeler ve beldelerde de adaylar belli olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayeli İlçe Başkanlığı Büyükköy Beldesi’nde belediye başkan adaylarının Mevlüt Çağıran olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından ise olanlar oldu. Çağıran, kendisinin eskiden CHP’li olduğunu şimdi ise Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) desteklediğini açıklayarak CHP Çayeli İlçe Başkanlığı’nın hatasını düzeltmesini istedi. 2 yakın akrabasından birinin iktidar partisinden seçilmiş mevcut belediye başkanı olduğunu, diğerinin ise aday adayı olduğunu hatırlatan Çağıran, olayı ailelerine yönelik yapılmış kasıtlı bir ‘seçim oyunu’ olarak değerlendirdi.

"SOSYAL MEDYADAN BİZE KARŞI KURULMUŞ KOMPLO OLARAK GÖRDÜM"

Kendisine CHP Çayeli İlçe Teşkilatı’ndan geldiklerinde aday olmak istemediğini, ailesinde AK Parti’den mevcut belediye başkanı olduğunu ve amcasının oğlunun da aday adayı olduğunu söylediğini ifade eden Çağıran şöyle konuştu:

“CHP Çayeli İlçe teşkilatından benim yanıma gelerek 'Sizi aday gösterelim' dediler. Ben de kendi amcamın oğlunun AK Parti’den aday adayı olduğunu, mevcut başkanın da amcamızın oğlu olduğunu ifade ettik. Sonra da ‘Tabii ki sizin adayınızı da destekleriz’ diyerek eski CHP’li olarak bir nezaket gösterdik. Gidip bana daha danışmadan, herhangi bir yazılı kağıt almadan, başvuru almadan benim adıma Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı’na adaylığım açıklandı. Ben de bunu sosyal medyadan, bize karşı kurulmuş bir komplo olarak gördüm. Çünkü aile olarak iki tane adayımız vardı. Ben ismimin orada geçmemesini istedim. Benim CHP’de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismim yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti’de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz.”

ESKİDEN CHP İLÇE YÖNETİMİNDEYDİ

Geçmişte CHP ilçe yönetiminde yer aldığını ancak şu anda hiçbir bağlantısı olmadığını da sözlerine ekleyen Çağlayan “İlçe başkanı hakkımda eskiden yönetimdeydi demiş. Evet, eskiden yönetimdeydik. Olabilir ama şu anda bir bağlantımız yok. Herhangi bir görevimiz yok, herhangi bir kaydımız da yok. Eskiden yönetimdeydik diye şimdi bizden bir onay almadan bizi aday göstermesi doğru olmadı” dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti
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