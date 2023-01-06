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CHP'den çok net 'erken seçim' mesajı! '6 Nisan'a kadar destek veririz'

06.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, olası bir erken seçim kararı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztrak, "6 Nisan'a kadar olacak bir seçim tabii ki erken seçimdir, buna destek oluruz. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim ise siyaset mühendisliğidir. Bu saatten sonra Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin" dedi.

CHP'den çok net 'erken seçim' mesajı! '6 Nisan'a kadar destek veririz'

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ülkenin orta direğinin çöktüğünü söyleyerek, "Orta direk dediğimiz devlet dairesinde memurdur, fabrikada işçidir, dükkanda esnaftır, kahvede emeklidir. Bir ülkenin orta direği ne kadar güçlüyse toplumu da siyaseti de ekonomisi de o kadar güçlüdür. Bir ülkenin orta direği ne kadar huzurluysa haneler de o kadar huzurludur; ama bu ucube rejim elinde ülkemizin orta direği geçtik hayat kavgasını, hayatta kalma kavgası veriyor. Memleket, memleket olmaktan çıktı. Survivor setine döndü" diye konuştu.

'YÜZDE 30 ZAM YETMEZ'

Öztrak, memur ve emekli aylıklarına yapılan zam oranına ilişkin, "Bu sefer Erdoğan memur maaşını, emekli aylığını mezada çıkardı. Devlette ciddiyeti bitirdi. Hesap kitap bilmediğini, bir defa daha gösterdi. Bunlar devlet mi yönetiyor, evcilik mi oynuyor gerçekten belli değil. Devlet yönetiminde bu kadar plansızlık, programsızlık ne görüldü ne de yaşandı. Rüzgarın önündeki yaprak gibi savruluyorlar. 2023'e girerken; trafik cezalarına yüzde 123, doğal gaz hizmet bedeline yüzde 84, özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yaptı; ama sıra memura, emekliye, dul ve yetime gelince Erdoğan'ın gönlünden kopan topu topu yüzde 30 zam oldu. Oraya da bizim zorumuzla taksit taksit geldi. Özel sektör, asgari ücretli çalışanına yüzde 55 zam yapıyor. Erdoğan da bunu kendi veriyormuş gibi alayiş valayişle açıklıyor. Peki iş memura, emekliye gelince aynı Erdoğan, neden yüzde 55 zam yapmıyor? Çünkü Erdoğan, Yörük sırtından kurban kesmeye alışmış. Başka bir şey bilmiyor. Memura, emekliye, dul ve yetime verilen bu yüzde 30 zam yeter mi? Tabii ki yetmez. 2002'de bu ülkede, net asgari ücret 184 lirayken en düşük memur emekli aylığı 377 lira, en düşük işçi emekli aylığı 257 lira, en düşük esnaf emekli aylığı ise 150 liraydı" ifadelerini kullandı.

'BU DEVRAN BİR GÜNDE DÖNER'

Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirileri hatırlatan Öztrak, "Tek bir günde borsadaki kayıplar yüzde 7'yi aştı. Pazartesinden bu yana kayıplar yüzde 10'u buldu. Borsa balonunun şişmesine göz yumup seyirci kalanlar borsa hızla düşünce 2 kez 'devre kapatıcıları' çalıştırdı. Bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en korkunç vurgunları, sermaye transferleri yapıldı; ama bu devran bir gün döner. Genel Başkanımızın dediği gibi herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumlar da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız" diye konuştu.

'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak projesi orta gelirliye yönelik konut kampanyası kapsamında, bankadan 4 milyonluk kredi çekildiğinde aylık taksitinin 38 bin 875 lirayı bulduğunu söyleyerek, "Yaptıkları her iş seçim öncesi göz boyama ve algıya oynama. Bu hükümetin ülkemizin sorunlarını çözme iradesi de kabiliyeti de kalmamıştır. Ama artık seçime sayılı günler kaldı. Biz hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

'BUNDAN SONRA ERDOĞAN'A HER MEVSİM KIŞ'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faik Öztrak, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması ile ilgili, "Bundan sonra Erdoğan'a her mevsim kış, bize ise her mevsim bahar, milletimize her mevsim yaz olacak. Şimdi erken seçim için 6 parti tutumunu açıkladı. 6 Nisan'a kadar olacak bir seçim, tabii ki erken seçimdir, buna destek oluruz. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim ise siyaset mühendisliğidir. Bu saatten sonra Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin. Erdoğan'ın adaylığı konusuna gelince; şimdi her iş Anayasa'da yazılı. Hukukular tartışır ve kararını verir. Cumhur ittifakının adayının kim olacağının bizim için hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Hep söylüyoruz; Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı Millet ittifakının adayı olacaktır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Faik Öztrak CHP erken seçim

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