HABER

CHP'den erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek, ülkenin sorunlarına odaklanmak" dedi.

CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'li Seyit Torun, 23 Haziran seçiminde İstanbul halkının haksızlığa karşı bir cevap verdiğini söyledi. Torun, "16 milyon İstanbullu hemşehrimiz gerçekten hakkı ve hukuku gözeterek, adalete olan saygısı ve demokrasiye olan bağlılığıyla elini vicdanına koydu ve Ekrem İmamoğlu'nu açık oy farkıyla belediye başkanı seçti. Kazanan 16 milyon İstanbulludur. Kazanan vicdandır, bu ülkeye adalet duygusuyla bağlı olan insanlardır" dedi.

'MECLİS TOPLANTILARI ŞEFFAF OLACAK'

Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili meclis üyelerinin İstanbul'un sorunlarının giderilmesinde direnmeyeceğini ve karşı gelmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sonuçta vatandaşa yapılacak bir hizmetin ve vatandaşın menfaatine olan bir şeyin karşısına geçmek mümkün değil. Bu seçim sürecinde de birçok oyun oynadılar. Birçok algı yaratmaya ve birçok provokasyon yapmaya çalıştılar. Ama sonunda vatandaşımız her türlü provokasyonu, illegal yapıyı ve her türlü ön kesmeyi elinin tersiyle itti ve Ekrem İmamoğlu'na görev verdi. Sonuçta İstanbullunun teveccühünü ve tercihini almış bir belediye başkanımız var. O belediye başkanımız da o mecliste halkın yararına, 16 milyon İstanbullunun sorununu çözecek, hizmet edecek. Kararları almak istediğinde kim önünü kesebilir ki? Halkın iradesinin önünde hiçbir iradenin oluşması söz konusu değil. Zaten meclis toplantıları şeffaf olacak ve halk tarafından da izlenecek."

'AMACIMIZ, ÜLKENİN SORUNLARINA ODAKLANMAK'

Torun, öncelikli hedeflerinin CHP'li belediyelerin başarılarını artırmak olduğunu söyleyerek, "Bizim bir erken seçim talebimiz yok. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağız. Bizim temel amacımız öncelikle yereldeki başarımızı daha üst noktaya çekerek ülkenin sorunlarına odaklanmak. Çünkü ekonomik krizin içerisindeyiz. Artık mutfakta yangın var. Bunu görmek zorundayız. Ülkede ciddi sorunlarımız var. Dış politika artık yönetilemiyor. Dış politikada bilinmez bir yöne doğru gidiyoruz. Ülkenin tarımda ve eğitimde de ciddi sorunları var. Biz artık Türkiye'nin sorunlarına odaklanıp çözüm yolunda mutlaka katkıda bulunmak isteriz" dedi.

(DHA)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yokCHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştüAkşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
CHP seyit torun erken seçim Ekrem İmamoğlu erken seçim açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyor

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması' sorusuna yanıt!

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ali Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.