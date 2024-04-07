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CHP'den 'Hatay' çıkarması: 'Ölü seçmen' iddiası! "Olağanüstü şekilde iptalini istiyoruz"

07.04.2024 16:57
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Hatay'daki sandık sonuçlarında kazanan az farkla AK Parti oldu fakat CHP'nin itiraz süreci devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde partiden bir heyet bugün YSK önünde toplanarak açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici "Ölü seçmenlerin nasıl oy kullandığını tespitini talep ediyoruz" dedi, Hatay'da "olağanüstü şekilde seçimin iptalini" istediklerini belirtti.

CHP'den 'Hatay' çıkarması: 'Ölü seçmen' iddiası! "Olağanüstü şekilde iptalini istiyoruz"

31 Mart yerel seçimlerinin en tartışmalı noktalarından Hatay Büyükşehir Belediyesi sandıkların kapanmasının üzerinden bir hafta geçse de tartışılmaya devam ediyor. CHP'nin nihai olarak karar kıldığı adayı Lütfü Savaş kesin olmayan sonuçlara göre 3 bin 361 oy farkla kaybetmişti ancak CHP'nin itirazı üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor.

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CHP'DEN 'HATAY' ÇIKARMASI

Hatay İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazlarını redderek AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesi kararı almıştı. Bunun üzerine CHP heyeti bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. Toplantının ardından heyet açıklama yaparen Özgür Özel, ses tellerinden geçirdiği ameliyat nedeniyle konuşma gerçekleştirmedi.

'ÖLÜ SEÇMEN' İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici YSK önündeki konuşmasında seçimin iptalini istediklerini belirtti. Binici ayrıca sandık sonuçlarında 'ölü seçmenler' tespit ettiklerini öne sürdü. İşte Binici'nin açıklaması:

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"SEÇİMİN İPTALİNİ İSTİYORUZ"

Biz öncelikle Hatay'da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz.

Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Özgür Özel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum." Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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