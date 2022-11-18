CHP'den istifasıyla adından söz ettiren Aslı Baykal'dan dikkat çeken paylaşım: Amerikan hamburgercisinde...

Siyaset gündeminde seçimler yaklaştıkça istifa ve transfer haberleri peş peşe gelmişti. Bunların içinde en dikkat çekenlerden biri de CHP'de genel başkanlık yapmış ve şu anda Antalya milletvekilliğine devam eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifası olmuştu.

PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde hakkında birçok iddia ortaya atılan Aslı Baykal'ın ilk önce yeni bir parti kuracağı konuşulmuştu. Aslı Baykal bu iddiaları yalanlamıştı. Baykal'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Baykal bu sözlerin ardından da "Konuşacağım zaman haber veririm" açıklamasını yapmıştı.

DİKKAT ÇEKEN KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ

Paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Aslı Baykal son olarak şahsi hesabından Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesinde bulundu. Baykal Twitter hesabından, "Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." açıklamalarında bulundu.

'HAMBURGER OLAYI'NIN GEÇMİŞİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde kara yoluyla 8 saat süren bir yolculukla Washington’a gitmişti. Bu 8 saat Türkiye'de gündem olmuş ve 'Kılıçdaroğlu neredeydi?' tartışmalarını beraberinde getirmişti. Kılıçdaroğlu yaşanan tartışmaların ardından, "Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi 'Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistan'danım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim." açıklamasını yapmıştı.



