HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'den seçim güvenliği açıklaması! Devrim Barış Çelik duyurdu: 'Üç aşamalı plan yaptık'

CHP'den seçim güvenliği açıklaması! Devrim Barış Çelik duyurdu: 'Üç aşamalı plan yaptık'

25.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, seçimdeki veri akışı ve sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Tüm eleştirileri aldık, ona göre hazırlandık. Seçim güvenliği için üç aşamalı plan yaptık" ifadelerini kullandı.

CHP'den seçim güvenliği açıklaması! Devrim Barış Çelik duyurdu: 'Üç aşamalı plan yaptık'

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala; CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in yerine atanan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, seçimdeki veri akışı ve sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜM ELEŞTİRİLERİ ALDIK"

"Tüm eleştirileri aldık, ona göre hazırlandık. Geçen 1 haftlaık süreçte 14 Mayıs seçim gecesini yöneten ekip arkadaşlarıma hemde yeni katılan arkadaşlarıma birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde devam eden yorgun ve hızlı geçen süreçte gerekli incelemeleri yaptık. Bunlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim.

Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zaafiyete uğramadan çalışmış, çeşitli bant daralma teşebbüslerine karşın önceden tespitler edilmiş ve çözümler oluşturulmuştur. Siber saldırılar bertaraf edilmiştir. Seçim sistemimiz tarafından YSK ile oluşan sandık bazındaki farklılıklar işaretlenerek hızlıca itirazlar yapılmasına imkan sağlanmıştır. Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir. Seçim güvenliği için üç aşamalı plan yaptık. Bu aşamalar seçim öncesi, seçim süresi ve seçim sonrası olarak değerlendirilebilir.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN ÜÇ AŞAMALI PLAN YAPTIK"

Birincisi seçim öncesi ikincisi seçim günü üçüncüsü de seçim sonrası yapılan düzenlemeler ve uygulamalardır.

Seçim öncesi sandık kurulu üyelerinin, müşeahhitlerin belirlenmesi, görevlendirilmesi, sonrasında parti okulumuz tarafından bunların eğitim verilmesi üzerinedir.

Seçim gününde oy verme işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, ıslak imzalı tutanakların teslim alınması üzerine kurulmuştur.

Seçim sonrası ise okul bilişim sorumluları tarafından seçim sonuçlarının genel merkezimize aktarılması, ıslak imza tutanakların ilçe başkanlıklarına teslimi ve varsa tutanaklar arasındaki farklılıkların tespit edilmesi, hukuki sürecin başlatılmasıdır.

"ÖRGÜTLERİMİZİN İTİRAZLARIYLA DÜZELTİLMİŞTİR"

14 Mayıs'ta yapılan oylama sonrasında sistemimiz tarafından ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile YSK'nin girdiği veriler arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Hem Genel Başkanımız hem cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem de partimiz ve ittifakımız oylarından YSK sistemine yanlış girilenler olduğu tespit edilmiştir. Seçim sistemimiz bu sandıkların hepsinde bizi uyarmıştır. Bunların bazı 1 oy, bazıları 5 oy, bazıları da 100 oydur. Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645'ini örgütlerimizin itirazlarıyla düzeltilmiştir. Yani il ve ilçe başkanlıklarımızın itirazıyla 2 bin 645 sandıkta aleyhimize ortaya çıkan farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.

SEÇİM TAKİP EKRANI YAYINLANACAK MI?

Hem medyada hem geleneksel hem sosyal medyada; CHP'nin bir haber ajansı ya da medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağıyla ilgili bir beklenti oluştuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranımız halkı bilgilendirmede kullandığı bir ekrandır. Siyasi partiler şimdiye kadar bu ekranı yayınlamadıkları gibi şimdi de yayınlamayacaklardır.

Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ilgili Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve aksiyon aldık. Sandık sonuç tutanaklarının anlık analizleri için yapay zeka kullandık.

Biz de vatandaşımızın kendi TC Kimlik numarası ile giriş yaparak oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanağı ile YSK’dan gelen sonucunu kontrol ermesi için o gece sts.chp.org.tr sayfasını açtık. Bu sayfada aşırı talep sonucu yavaşlamalar yaşanmasına neden oldu.

Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık.

Veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuçlarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik.

"SEÇİM SİSTEM DEĞİL, ISLAK İMZALI TUTANAKTIR"

Güncellediğimiz teknolojik altyapımız, şu anda alanında uzman kişileri tarafından test ediliyor. Sistem güvenliği açısında tüm teknik detayları şu anda açıklamayı uygun bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler için seçim, sistem değil, ıslak imzalı tutanaktır.

"BU SEÇİM YENİ BİR SEÇİMDİR. YANİ MAÇ 0-0’DIR"

Erdoğan ve tek rejiminin partisi AK Parti güvenoyu alamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Bu seçim yeni bir seçimdir. Yani maç 0-0’dır. Biz seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve gerisini Cumhuriyet Halk Partisine ve Millet İttifakına bırakın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'
Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...
Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler! Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!
Anahtar Kelimeler:
seçim CHP

En Çok Okunan Haberler

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...

Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.