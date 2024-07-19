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CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu

19.07.2024 13:25
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TÜİK’in açıkladığı sonuçların tartışma yaratmasının ardından CHP’den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilli Gamze Taşçıer, enflasyon rakamlarının doğru olmadığını iddia ederek, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilli Gamze Taşcıer, açıklanan enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP'li Gamze Taşcıer, partisinin hukuk komisyonu üyeleri ile beraber Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Taşcıer, TÜİK'in aylık açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını, çalışanlarla emeklilerin ücret artışlarında haksızlık yapıldığını öne sürdü. Taşcıer, halkın algıladığı enflasyonla, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun farklı olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Taşcıer, "Çünkü TÜİK'in fiyatıyla gerçek fiyat farklı. TÜİK milyonlarca çalışanın refah düzeyini belirleyecek enflasyon sepetini oluştururken hangi maddeleri, ürün ve hizmetleri temel aldığını, sepetteki hangi maddenin nasıl bir fiyat değişikliğine uğradığını 2022'den beri açıklamıyor. Oysa verilerin ayrıntılı açıklanması kamu düzeni açısından vazgeçilmezken; TÜİK yıllardır veri karartarak deyim yerindeyse 'tırnakçılık' yaparak, halkın cebinden parasını biner biner çalıyor. Bu aleni biçimde yapılan bir hırsızlıktır. Bakın temmuz başında en düşük emekli maaşı 10 bin, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 741 ve en düşük memur maaşı 32 bin 881 liraydı. Eğer TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarını yayımdan kaldırmasaydı bugün tüm ürünlerin aylık fiyatları ve fiyat artışlarını takip edebilecek ve tüm maaş artışlarını etkileyen enflasyonu doğru ölçebilecektik. Dolayısıyla 6 aylık gerçek enflasyonun yüzde 24,73 değil de en az yüzde 41,6 olduğunu görecektik" dedi.

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Taşcıer ve beraberindekiler, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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CHP haberler tüik
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