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  4. CHP'den yerel seçimlere ilişkin açıklama! Dikkat çeken İYİ Parti ve ittifakı çıkışı

CHP'den yerel seçimlere ilişkin açıklama! Dikkat çeken İYİ Parti ve ittifakı çıkışı

07.09.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler yaklaşırken CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak ediliyor. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' sorusuna "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz" dedi.

CHP'den yerel seçimlere ilişkin açıklama! Dikkat çeken İYİ Parti ve ittifakı çıkışı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal, Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezasının, 'sürekli hastalık' nedeniyle Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasına tepki gösterdi. Köksal, "Türkan Saylan da adaletiniz neredeydi? Cumhuriyet Gazetesi başyazarı İlhan Selçuk'u cezaevinde ölüme terk ederken, kumpas davalarıyla yargılarken neredeydi adaletiniz? Başarılı asker, Yarbay Ali Tatar'ı hainlikle suçlayıp, ölümüne sebep olurken neredeydi adaletiniz? Madımak'ın ateşi sönmeden sanığı bir kararnameyle salıvermek; işte şahsa göre adalet. İşte AK Parti yüzyılının özeti, İşte AK Parti adaleti" diye konuştu.

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İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLACAK MI?

Köksal, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Yerel seçim CHP İYİ Parti ittifak

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