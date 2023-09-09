CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Kemal Bey susarak kan davasını önlüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı TV100 canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Genel Başkanlık koltuğuna adaylığı yakıştırılan isimlerin CHP’yi tehlikeli sulara götüreceğini mi düşünüyor, CHP sakin limana sadece Kemal Kılıçdaroğlu mu götürür?” sorusuna Eren Erdem, "Kemal Bey susarak kan davasını önlüyor" dedi.

Erdem'in açıklamasından satır başları:

"KEMAL BEY YENİDEN MASA KURUYOR"

“Kemal Bey şu anki tutumuyla siyasette olması gereken bizim normal olarak gördüğümüz polemiklerin kan davasına dönüşmemesi adına kritik bir rol oynuyor. Aslında bakarsanız sessiz kalma olarak değerlendirmeyelim. Aslında Kemal Bey, yeniden masa kuruyor. Siyaset okuyucuları bunu iyi değerlendirecektir. Sonuçta seçimde tek başımıza değildik; altı partiydik. Altı partinin de tabanı vardır herkes bir şey söylemelidir. Her partinin seçmeni liderinden bir şeyler bekliyor. Kemal Bey de tam bu dönemde çeşitli siyasi yüzlerin söylediği ifadelerin kan davasına dönüşmesini engelleyen olağanüstü bir siyaset yürütüyor”

Bunu seçim sürecinde beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Bu sürecin ne kadar sağlıklı ilerleyeceğini, bu süreçte yapılması gerekenlerin yapıldığını hep beraber göreceğiz. Zaten şu andaki tutumu itibarıyla da Kemal Bey siyasette olması gereken, bizim normal olarak gördüğümüz polemiklerin kan davasına dönüşmemesi adına çok kritik bir rol üstleniyor aslında bakarsanız.”

