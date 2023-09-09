HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Kemal Bey susarak kan davasını önlüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Kemal Bey susarak kan davasını önlüyor'

09.09.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun susarak kan davasını önlediğini ifade ederek "Aslında Kemal Bey, yeniden masa kuruyor. Siyaset okuyucuları bunu iyi değerlendirecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Kemal Bey susarak kan davasını önlüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı TV100 canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Genel Başkanlık koltuğuna adaylığı yakıştırılan isimlerin CHP’yi tehlikeli sulara götüreceğini mi düşünüyor, CHP sakin limana sadece Kemal Kılıçdaroğlu mu götürür?” sorusuna Eren Erdem, "Kemal Bey susarak kan davasını önlüyor" dedi.

Erdem'in açıklamasından satır başları:

"KEMAL BEY YENİDEN MASA KURUYOR"

“Kemal Bey şu anki tutumuyla siyasette olması gereken bizim normal olarak gördüğümüz polemiklerin kan davasına dönüşmemesi adına kritik bir rol oynuyor. Aslında bakarsanız sessiz kalma olarak değerlendirmeyelim. Aslında Kemal Bey, yeniden masa kuruyor. Siyaset okuyucuları bunu iyi değerlendirecektir. Sonuçta seçimde tek başımıza değildik; altı partiydik. Altı partinin de tabanı vardır herkes bir şey söylemelidir. Her partinin seçmeni liderinden bir şeyler bekliyor. Kemal Bey de tam bu dönemde çeşitli siyasi yüzlerin söylediği ifadelerin kan davasına dönüşmesini engelleyen olağanüstü bir siyaset yürütüyor”

Bunu seçim sürecinde beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Bu sürecin ne kadar sağlıklı ilerleyeceğini, bu süreçte yapılması gerekenlerin yapıldığını hep beraber göreceğiz. Zaten şu andaki tutumu itibarıyla da Kemal Bey siyasette olması gereken, bizim normal olarak gördüğümüz polemiklerin kan davasına dönüşmemesi adına çok kritik bir rol üstleniyor aslında bakarsanız.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybettiFeci kaza! 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti
CHP’den Sezgin Tanrıkulu’nun TSK'ya yönelik sözleri sonrası ilk açıklamaCHP’den Sezgin Tanrıkulu’nun TSK'ya yönelik sözleri sonrası ilk açıklama
AK Partili Çelik'ten İzmir mesajı: Önümüzdeki yerel seçimlerde...AK Partili Çelik'ten İzmir mesajı: Önümüzdeki yerel seçimlerde...
Anahtar Kelimeler:
Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.