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CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'daki "adalet ateşi" eylemine katıldı

22.11.2023 00:44 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığınca TBMM'de "adalet nöbeti"nde olan milletvekillerine destek amacıyla Anayasa Mahkemesi karşısındaki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen "adalet ateşi" eylemine katıldı. Özel, "Anayasa, bir toplum sözleşmesidir. Toplumlar ortak bir sözleşme olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa devlet ortadan kalkmış demektir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'daki "adalet ateşi" eylemine katıldı

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen "adalet ateşi" eyleminde konuşan Özel, nöbetteki milletvekilleriyle bir dayanışma eylemi yapıldığını belirterek, Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlik ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Özel, Anayasa maddelerinin birbirini tamamladığını ifade ederek, "Bu Anayasa, bir toplum sözleşmesidir. Toplumlar ortak bir sözleşme olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa devlet ortadan kalkmış demektir." diye konuştu.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

TBMM'nin genel seçimlerden sonra "demokrasi meclisi"nin gereği kendiliğinden toplandığını belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hataylılar Can Atalay'a milletvekili görevi vermişlerdi. Onun da olması gereken salonda toplandık. O salonda yoktu. Çünkü üzerine hapishane kapısı kilitliydi. Yemin töreninde en yaşlı üye Sayın Devlet Bahçeli, Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu adına en genç üyeye Can Atalay'ın ismini okuttu. Can Atalay'ın gelip yemin etmesi lazımdı. Salmadılar, edemedi. Sonra o Meclis yine toplandı. Komisyon seçerken 600 milletvekilinden 599'unun oyuyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi. Yine salmadılar. O komisyon ki herhangi bir cezaevine gidince önünde kapalı kapı duramaz ama o komisyonun üyesinin üstüne kapıyı kapalı tuttular.

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Avukatları Anayasa Mahkemesine yine Anayasa'nın bir hükmü gereğince başvurdu. Anayasa Mahkemesi burada hak ihlali var dedi. Milletvekili olsun diye Meclis'e bildirdi. Bekledik gelsin, gelmedi. Yargıtay olmayacak bir iş yaparak Anayasa Mahkemesinin kararını tanımadı. Anayasa'nın 154. maddesinin son fıkrası çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları yayınlanır. Yargı, yasama ve yürütme için bağlayıcıdır."

Özel, vatandaşlardan 81 ilde Anayasa'ya sahip çıkmaya ve Meclis'teki oturuma destek vermesini isteyerek, "Sadece partililerden değil, Anayasa'ya saygılı herkesi Anayasa'dan yetki alan tüm kurumlara sahip çıkmaya ve bir darbe girişimine karşı Anayasa'nın ve Cumhuriyet'in yanında yer almaya davet ediyorum." diye konuştu. (AA)

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Özgür Özel CHP
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