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  4. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni yıl mesajı! Dikkat çeken seçim vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni yıl mesajı! Dikkat çeken seçim vurgusu

31.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yıl mesajı paylaştı. Özel, mesajında, "Bundan beş yıl önce 'martın sonu bahar' dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi, beş yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajını içeren bir video paylaştı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olduğu için herkesin 2023'ten çok umutlu olduğunu belirten Özel, buna karşın 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 2023'te toplumun büyük acılar yaşadığını ifade etti.

Depremlerde 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüz binlerce kişinin evsiz kaldığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"İşin daha kötüsü, kendilerine 'Bir yıl içinde evleriniz yapılacak ve evlerinize gireceksiniz' diye verilen sözün aksine, neredeyse depremin birinci yılı dolmak üzereyken 10 vatandaşımızdan 9'u çadırda ya da konteynerde barınmak zorunda kalıyor. Sorunları büyük, karda kışta çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi acılar çekiyorlar. Sadece deprem değil, Cumhuriyet'in 100. yılında çok fazla acılar, kazalar, felaketler yaşadık ve şehitlerimiz oldu. Buradan bir kez daha kahraman Mehmetçiği saygı ve sevgiyle selamlarken, kayıplarımız için şehitlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet hem ailelerine hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Yeni kayıplar yaşamamak, yeni şehitler vermemek için herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını, hiçbir ihmale yer bırakmayacak şekilde en titiz tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağız."

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"İLK HEDEFİMİZ YAPILACAK YEREL SEÇİMLER"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istedikleri sonuçları alamadıklarını ve ardından CHP'de bir değişim yaşandığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi partimiz, genç kadrolarıyla çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriyor. İlk hedefimiz mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde hem geçen seneki seçim sonuçlarından mutsuz olanları hem de geçen sene seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy verseler de yaşamdan beklediklerini alamayan, hayat pahalılığının karşısında ezilen, emeklerinin karşılığını alamayan, geleceğinden endişeli olan herkesi 31 Mart seçimlerinde hem bu iktidara bir sarı kart göstermeye hem de geleceğe daha umutla bakmak için iyi yönetilen, CHP'nin yönettiği, herkesin yerleşmek istediği şehirlere, bu iyi yönetime bir ödül vermeye davet ediyoruz. Elbette herkes CHP'nin yönettiği şehirlere gelemez ama verecekleri oylarla iyi CHP belediyeciliğini, halkçı CHP belediyeciliğini kendi şehirlerine getirebilirler."

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"GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM; ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Seçmenlerden 31 Mart'ta, partilerinin aday göstereceği dürüst, namuslu, israf etmeyecek, yolsuzluğa izin vermeyecek belediye başkan adaylarına destek vermelerini beklediklerini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bundan beş yıl önce 'martın sonu bahar' dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi, beş yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz.

Bu güzel duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum; asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak ve bütün dünyanın üzerinde hesap yaptığı bu güzel ülkenin gençlerinin, gelecekleri için dünyanın diğer ülkelerinde hesap yaptıkları, hayal kurdukları yarınları kabul etmiyoruz. İstediğinizde gideceksiniz, istediğinizde döneceksiniz ama bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanınız. Çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz." (AA)

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