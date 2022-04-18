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CHP Genel Merkezinde dikkat çeken pankart

18.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Merkezine bugün bir pankart asıldı. 'Ya cevap ver ya hesap ver' yazan Pankartta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda dile getirdiği sorular yer aldı.

CHP Genel Merkezinde dikkat çeken pankart

Türkiye'de son günlerde sığınmacılarla ilgili olarak yaşanan olaylar sonrasında CHP Genel Merkezine dikkat çeken bir pankart asıldı. Pankartta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda dile getirdiği sorular yer aldı.

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Kılıçdaroğlu’nun imzasının olduğu, “Ya cevap ver ya hesap ver” yazan pankartta şu sorulara yanıt istendi:

  • Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

  • Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

  • Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

  • Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?"


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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