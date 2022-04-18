CHP Genel Merkezinde dikkat çeken pankart

Türkiye'de son günlerde sığınmacılarla ilgili olarak yaşanan olaylar sonrasında CHP Genel Merkezine dikkat çeken bir pankart asıldı. Pankartta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda dile getirdiği sorular yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun imzasının olduğu, “Ya cevap ver ya hesap ver” yazan pankartta şu sorulara yanıt istendi:

Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?"



