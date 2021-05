CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Alaattin Çakıcı ve Adil Öksüz açıklaması

"ÇAKICI SİYASETİN ÜZERİNDE AĞIRLIĞINI HİSSETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "mafya ile kurduğu ilişkilerle" ilgili, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında "yolsuzlukla ilgili" haberlerinin olduğunu belirten Özkoç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden ayrılmadan önce "At izi it izine karıştı" dediğini belirtti.

"At, kim? it kim?" diyen Özkoç, şöyle konuştu:



"Türkiye'de birbirine karıştırılan atla it izi kimlere ait? 128 milyar dolar bugün Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı Türkiye bugün düştüğü ekonomik krizle karşı karşıya kalmamış olurdu. Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'la ilgili ağza alınmayacak sözleri söyledi. Şimdi kimi destekliyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Peki Bakanlık mı istedi? Hayır. Ne istedi? Mafya Alaattin Çakıcı'nın içeriden çıkarılması için af istedi. O içeriden çıkarılan Alaattin Çakıcı da her gün bir bildiri, ültimatom yayınlıyor. Siyasetçileri tehdit ediyor. Siyasetin üzerinde ağırlığını hissettirmeye çalışıyor."

"ADİL ÖKSÜZ HALA ORTADA YOK"

Engin Özkoç, FETÖ'nün savcılarının, Adil Öksüz'ün, FETÖ'nün siyasi ayağının hala ortada olmadığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ne iş yaptığını sordu.