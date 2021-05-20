CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Alaattin Çakıcı ve Adil Öksüz açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık demokrasi geleneğini tekrar hayata geçirerek Türkiye'nin yeniden saygınlığı için, Türk insanının yoksulluktan, uyuşturucu, fuhuş sarmalından çıkarak alnının teriyle emeğinin karşılığını alabilmesi için, gençlerimizin geleceği için derhal bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin yok olması gerekiyor. Bir an önce seçime gidilmesi gerekiyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduğu yıldan itibaren tüm dünyada saygınlık gören bir devlet olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN KENDİ KURDUĞU AĞ ÜZERİNDEN ÜLKEYİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR"

Türk siyaset insanlarının bu 100 yıl içerisinde birbirleriyle karşı karşıya geldiğini, birbirlerini eleştirdiklerini ancak söz konusu Türkiye olunca bir araya gelip olumlu kararların altına imza attıklarını ifade eden Özkoç, ancak son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin her alanda savrulduğunu ileri sürdü.

Türkiye'yi artık saygın siyasetçilerin ve diplomatların temsil etmediğini iddia eden Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendi kurduğu ağ üzerinden Türkiye'yi yönetmeye çalıştığını öne sürerek, "Türkiye bu sarmalın içerisine sıkışmış, yoksulluk, açlık, sefalet, fuhuş, uyuşturucu çirkefinin içerisinde canıyla mücadele vermeye çalışan insanlarımızın feryadı yükseliyor." dedi.