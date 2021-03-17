CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son Dakika: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 128 milyar dolarlık rezervinin yok edildiğini iddia eden Özkoç, iktidarın bunun hesabını er ya da geç vereceğini söyledi. Özkoç, vatandaştan yastık altındaki altınlarını çıkarmasını isteyen iktidarın, şimdi de kuyumculardan 500'er gram altını TCMB'ye yatırmasını istediğini belirterek "Çünkü Merkez Bankası rezervlerini bitirdiğiniz, 128 milyar doları yandaşlara ve faiz lobilerine sattığınız, yedek akçeyi tükettiğiniz, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki parayı kullandığınız için. Şimdi insanların helal kazançla elde ettiği paralara göz koydunuz. Bugün bunu yapan yarın bankalardaki mevduatlara da göz koyar." diye konuştu. Milletvekili seçildiği Sakarya'da yük taşımacılığı sektörünün Avrupa uyum yasaları nedeniyle zor durumda olduklarını ilettiğini aktaran Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taşımacılık sektörünün sorunlarına çözüm getirecek bir kanun teklifi hazırladıklarını, bunu yakında TBMM gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

Özkoç, deniz turizmi yanında kongre turizmcilerinin de çok büyük sıkıntı içerisinde olduğunu dile getirerek bu sektörün dertlerine çare üretmek için ilgili makamlarla görüştüklerini ve nefes almalarını sağlayacaklarını belirtti. "KOMEDİDEN ÖTE OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ" CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında "Tersine beyin göçünü destekliyoruz." sözlerini anımsatarak "Dünyada diktatör olup da bu kadar komik olan bir başka insan bulamazsınız." ifadesini kullandı. İktidarın, bilim insanlarına hangi fırsatları sunduğunu soran Özkoç, iktidarın üniversitelerin rektörlüklerine eski AK Parti milletvekillerinin atadığını, üniversite öğrencilerin başının eğilmeye çalışıldığını ve damgalandıklarını, öte yandan ülkeye özgürlük getirmediğini öne sürdü. Özkoç, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yüzde 80'inin yurtdışına gitmeye çalıştığını, halkın yüzde 65,1'inin ülkede ifade özgürlüğü olmadığına inandığını söyleyerek, "Böyle mi 'Türkiye'de bilim insanlarına bir fırsat var.' diye onları çağırıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Bilim insanlarını Türkiye'den kaçıran, Almanya'dan aşıyı bulan, Nobel ödülü alan insanlarımızın Türkiye'deki varlıklarını yok eden bu iktidar mı onlara böyle sesleniyor? Bunun komediden öte olmadığını düşünüyoruz. Bu aslında bir beka sorunudur. Türkiye bilim insanlarını, gençlerini kaybediyorsa işte Türkiye gerçekten özünü, asıl savunma gücünü kaybediyor demektir." sözlerini sarf etti.

Boğaziçi Üniversitesindeki gençlerin yaptığı kampanyayı anımsatan Özkoç, Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde tutuklanan öğrenciler hakkındaki davaya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bazı CHP milletvekilleri ve temsilcilerinin katıldığını söyledi. "İKTİDARIN VE SARAYIN VALİSİ OLARAK JANDARMALIK YAPIYORLAR" Engin Özkoç, iktidarın, CHP'li belediye başkanlarının ellerini kollarını bağladığını ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li olmayan belediyelerin hizmet etmesine izin vermediğini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin de Özkoç, "Ordu'da Ekrem İmamoğlu'na uydurma gerekçelerle bir ceza verdiler. Bu hukuksuz cezayı, millet iradesine saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yol geçen yerine dönen VIP kapısından herkes gelip geçiyor. Ama söz konusu olan İstanbul Büyükşehir'e aday İmamoğlu olunca kıyametler kopuyor. Devletin ve milletin valiliğinden vazgeçenler, iktidarın ve sarayın valisi olarak jandarmalık yapıyorlar." ifadelerini kullandı. CHP'li Özkoç, Danıştay'ın Andımız kararına da değinerek siyasetçilerin ikiyüzlü olmaması ve verdikleri sözlerin arkasında durmaları gerektiğini vurguladı. Cumhur İttifakı'nın verdikleri sözlerin arkasında durmadığını ve yüzlerinin kızarmadığını iddia eden Özkoç, iktidarın kendi yönettiği mahkemelerin kararlarının arkasına sığınarak "Biz yapmadık." dediğini savundu. Özkoç, "Kendilerini sıyırmaya çalışanlar da saray iktidarı, onların destekçisi MHP ve mafyadır." sözlerini sarf etti.

İktidarın, Andımız kararı konusunda sorumluluk almadığını söyleyen Özkoç, "Siz sadece bunu yapmadınız. Siz tabelalardan TC'yi kaldırmaya çalıştınız, madalyalardan Atatürk resmini kaldırıyorsunuz. Sizin içinizden gelen şey belli, Cumhuriyet'i yok etmeye çalışıyorsunuz. Buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu. "MİLLETVEKİLLERİNE SOPA GÖSTERİYORLAR" Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir milletvekilinin, milletvekilliği süresi bitmedikten sonra milletvekilliğinin düşürülmesi doğru değildir. Örneğini Enis Berberoğlu'nda gördük. Enis Berberoğlu hakkında, hukuk dışı bir yol izlenerek, Meclis Başkanı'nın da alet olduğu ve TBMM'de milletvekilliğinin düşürülmesi için alınan karar okutularak milletvekilliği düşürüldü. Şimdi Berberoğlu, TBMM'de." diye konuştu. İktidarın, FETÖ ile kol kola girerek birçok kesimden vatandaşı cezaevinde tuttuğunu, şimdi de bundan vazgeçmediğini savunan Özkoç, "Şimdi de TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine sopa gösteriyorlar. Yargıyı teslim almışlar, teslim aldıkları yargıyla milletvekillerinin milletvekilliklerini düşürüyorlar, belediye başkanlarının belediye başkanlıklarını düşürüp kayyum atıyorlar, derneklerin yönetim kurullarına varıncaya kadar bir tek kişi dahi suça karışırsa kapatmaya, halkı susturmaya çalışıyorlar. Neden mi? Türkiye'yi yönetemiyorlar." ifadelerini kullandı.