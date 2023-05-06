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CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi nerede? CHP İstanbul mitingi için geri sayım

06.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Liderlerin miting programı hız kesmeden devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mitingle ilgili detayları açıkladı. CHP İstanbul mitingi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi nerede? CHP İstanbul mitingi için geri sayım

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine az bir zaman kala seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayları ise yurdun dört bir yanında seçim mitingleri gerçekleştiriyorlar. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve diğer parti başkanlarıyla mitingler yapıyor. Peki, CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi nerede? CHP İstanbul mitingi için geri sayım...

CHP İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da yapılacak. CHP'nin İstanbul mitingi Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek.

Mitinge, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte ittifağın siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

CHP İstanbul mitingi

MİLLET İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİ ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

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