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  4. CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu! İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu! İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

05.04.2024 00:23
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CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin avukatlık ofisinde ölü bulundu. Kayseri Barosu avukatlarından olan Keskin'in intihar ettiği değerlendiriliyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu! İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'i (32) ofisinde ölü buldu.

AA-20240404-34185576-34185573-CHP_KAYSERI_IL_BASKANI_KESKININ_AVUKAT_OGLU_OFISINDE_OLU_BULUNDU

MİLLETVEKİLİ GENÇ DE BİLGİ ALDI

Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı. Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor. (AA)

AA-20240404-34185576-34185575-CHP_KAYSERI_IL_BASKANI_KESKININ_AVUKAT_OGLU_OFISINDE_OLU_BULUNDU

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri CHP
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