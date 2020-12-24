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CHP Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz iddiası: İl Başkanımız görevinin başında

24.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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CHP Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz iddiası: İl Başkanımız görevinin başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz iddialarına ilişkin, "İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl başkanımız görevinin başında" dedi.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz iddialarına ilişkin olayın bütün taraflarıyla bir çalışma gerçekleştirildiğini ve çalışmanın sonucunda raporun ortaya konulduğunu bildirdi. Salıcı, "CHP olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla il başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında. Benzer bir durum Bursa'da Osmangazi'de gerçekleşti. Osmangazi'de konunun muhatabı ilçe başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak" dedi.

'GELEN BAŞVURU KONULARI İNCELENİYOR'

Salıcı, son dönemde taciz üzerinden partisini yıpratmaya yönelik bir linç girişimi söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu çok açık. CHP'nin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. CHP'nin kadına karşı işlenen suçlarda sıfır tolerans politikası umarım diğer siyasi partilere, diğer kurullara örnek olur. Çünkü kadına karşı işlenen suçların, siyaset üstüne çıkarılması bu konuların sadece bir siyasi partinin değil tüm toplumun sorunu olduğunun bilinmesinde büyük bir fayda var. İktidar cenahının bizim şimdiye kadar Meclis'te vermiş olduğumuz kadına karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların artırılmasını isteyen yasa tekliflerimizi, soru önergelerimizi, araştırma önergelerimizi büyük bir titizlik ve büyük bir kararlılık içinde sonuçsuz bıraktığını biliyoruz. Biz çağrımızı tekrarlayalım, iktidar cenahı, Cumhur İttifakı'nın ortakları eğer bizim ortaya koymuş olduğumuz yasa tekliflerini, araştırma örneklerini benimsemiyorlarsa buyursunlar kendileri kendi üsluplarınca bir teklif ortaya koysunlar. Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda cezayı en üst noktaya getirebilecek bir durumda CHP'li milletvekili arkadaşlarımız, gereken desteği versin. Bu konuyu siyasi partilerin birbirleriyle bir mücadele alanı olmaktan çıkaralım."

Kaynak: DHA

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