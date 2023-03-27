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CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

27.03.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde CHP'den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sosyal medyadan yazdığı mesaj tepki çekti. Yavuz'un tweetine CHP'li isimler de tepki gösterdi.

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

Diyanet'teki görevinden ihraç edilen ve söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Fatma Yavuz CHP'den İstanbul'da aday adayı olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Yavuz'un, videonun altında FETÖ firarisi Hakan Şükür'le yazışmaları ise gündem oldu.

EZBER

Aday adaylığı duyurusuna, "Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız... Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz." notunu düşen Yavuz'a bir cevap da ABD'de de yaşadığı bilinen Hakan Şükür'den yanıt geldi. FETÖ firarisi Şükür, Yavuz'un paylaşımına, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece." sözleriyle karşılık verdi.

HAKAN

YAVUZ'UN CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

Hakan Şükür'ün paylaşımına yanıt veren Yavuz, "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek." ifadelerini kullandı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

TEŞEKKR

CHP'li bazı hesaplar tarafından da aday adayı olması eleştirilen Yavuz, hakkında yazılanlara da, "CHP'nin kapısından ilk defa girmiş birinin aday adayı olması da ne demek Fatma? Cevap: Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı, ben de geldim." yanıtını verdi.

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