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CHP'li Ağbaba'dan 'mektup' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili, "Bu mektup kabul edilemez. AKP sözcüsü, 'Biz bu mektubu aldık, çöpe attık' dedi. Dün Erdoğan çıktı, 'mektubu 13 Kasım'da Amerika'ya götüreceğim' dedi. Bu mektubun kabul edilmesi bile bir züldür, utançtır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Ağbaba, 2011'den bu yana Suriye konusunun, Suriye yönetimiyle görüşmeyle çözüleceğini söylediklerini ifade etti.

"AKP SÖZCÜSÜ MEKTUBU ÇÖPE ATTIK DEDİ, ERDOĞAN AMERİKA'YA GÖTÜRECEĞİM DEDİ"

Ağbaba, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu da anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu mektup 9 gün boyunca gizlendi. Mektup Türkiye'ye geliyor, Türkiye bunu devlet arşivine sokuyor ama 9 gün boyunca gizleniyor. Nasıl ortaya çıktı? Amerika basına sızdırınca bu mektup ortaya çıktı. Bu, bir ülkeye böyle bir mektupla muhatap olması herkes açısından utanç vericidir. Bu mektup kabul edilemez. AKP sözcüsü, 'Biz bu mektubu aldık, çöpe attık' dedi. Dün Erdoğan çıktı, 'mektubu 13 Kasım'da Amerika'ya götüreceğim' dedi. Bu mektubun kabul edilmesi bile bir züldür, utançtır. Bu tamamen kamuoyunu oyalamaya yönelik bir şey. Türkiye'nin onuru çiğnenmiştir, Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanın onuru ile oynanmıştır. Ne diyorlardı? 'Mektubu çöpe attık' şahidin kim? Kim attı çöpe? Devlet işleyişinde mektup nasıl çöpe atılır? Çöpe atılmanın yolu o mektubu iade etmektir, kabul etmemektir."

"BU MEKTUBU KILIÇDAROĞLU YAZSAYDI..."

"Bu mektuptaki içerik, kavgada söylenmez. Bu mektubu Kemal Kılıçdaroğlu yazmış olsaydı 2 milyon dava açardı."

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ZOR DURUMDADIR"

Türkiye'nin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu ileri süren Ağbaba, "Türkiye'nin ekonomisi çökmektedir. Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır. Türkiye ekonomisi, işsizlik rakamlarına, kapanan fabrikalara baktığınız zaman maalesef çok kötü durumdadır." diye konuştu.

Veli Ağbaba, işsizliğin ilerleyen günlerde daha da artacağını savunarak, bütçe açığının yeni vergilerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.

(AA / DHA)


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CHP Veli Ağbaba Trump mektup ak parti Cumhurbaşkanı Erdoğan

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