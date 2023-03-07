CHP’li belediye başkanından Meral Akşener’e 'eşek' benzetmesi! Sosyal medyadan paylaştı, ortalık karıştı

CHP’lı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycumaspor için önceki günlerde yaptığı paylaşımda "Allah sevdiği kuluna eşşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" benzetmesi yaptı. Çaycumaspor ile ilgili tartışmalar devam ederken Kantarcı bu kez de aynı benzetmeyi 6’lı masadan kalktıktan bir süre sonra geri dönen Meral Akşener için yaptı.

EŞEK BENZETMESİ

Kantarcı, Akşener'in masaya döndüğü haberini alıntılayarak "Allah sevdiği kuluna diğer eşeğini de buldurur" paylaşımı yaptı. Kantarcı'nın paylaşımının ardından bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Bir İYİ Parti üyesi "Sayın başkan bu üslup genel başkanımıza yapılan saygısızlıktır. Sizden İYİ Partililer olarak kamuoyundan özür bekliyoruz. Lütfen bunu dikkate alın saygılarımla. Yoksa gerekeni sandıkta cevap olarak alırsınız" yorumunu yaptı.

TDK'YI İŞARET ETTİ

Kantarcı bunun üzerine Türk Dil Kurumu’nu işaret ederek paylaşımının teşbih olduğunu paylaştı. Bazı vatandaşlar Kantarcı’nın paylaşımına destek verirken bazıları ise tepki gösterdi. Paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.

İHA