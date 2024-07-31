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  4. CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan 'sokak hayvanları' projesi! 'Hayvanlar görevlendirilecek'

CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan 'sokak hayvanları' projesi! 'Hayvanlar görevlendirilecek'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.07.2024 18:18
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CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanları yasası hakkında konuştu. Beşikçioğlu, Etimesgut'ta sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya karşı yeni projesini açıkladı. İşte detaylar..

CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan 'sokak hayvanları' projesi! 'Hayvanlar görevlendirilecek'

Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa Meclis'ten geçti. CHP'li belediye başkanları, kararı uygulamayacaklarını açıkladı. Ankara Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da hayvanseverlerle bir araya geldiği belediye meclisinde, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya karşı bir proje geliştirdiğini söyledi.

"CAN DOSTLARI BELEDİYEDE GÖREVLENDİRECEĞİM"

Erdal Beşikçioğlu yasaya tepki gösterdi ve Etimesgut Belediyesi ile ilgili yeni projesini açıkladı. Beşikçioğlu, "Şimdi biz ne yapacağız bu yasa karşısında? Ben, belediye olarak bu can dostları, bu arkadaşları belediyede görevlendireceğim. Bizim elimizde onlarca bina var. Ve bu binalarda da birer bekçiye ihtiyacımız var." dedi.

Köpeklerin toplanmayacağını, yurttaşların getirmesini beklediklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bu hayvanları eğiterek belediyenin içerisindeki sosyal tesislerde ömür boyu sağlık ve mama garantisiyle görevlendireceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu CHP sokak hayvanları
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