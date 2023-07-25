CHP'li Erdem'den yerel seçim ve ittifak açıklaması! Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken 11 saat 20 dakika detayı

Mayıs seçimlerinin ardından en çok konuşulan parti olan CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Parti içindeki son gelişmeleri değerlendiren Erdem partide herhangi bir kriz olmadığını vurguladı.

"11 SAAT 20 DAKİKA YERİNDEN KALKMADAN DİNLEDİ"

13 saat süren ve kamuoyunda tartışılan parti meclis toplantısına değinen Erdem, "Sayın Genel Başkan 11 saat 20 dakika boyunca yerinden kalkmadan herkesi dinledi. Ve bu süreçte sadece 1 bardak ayran içti ve 1 sandviçin yarısını yedi. Herkesin konuşması dikkatlice dinlendi o toplantıda." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Seçim yenilgi değildir" açıklamaları hakkında konuşan Erdem seçimin yenilgi olduğunu ancak felaket olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu savundu.

KERİMOĞLU-İMAMOĞLU TARTIŞMASI

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla ilgili konuşan Erdem, "Ben kamuoyunda başkanlarımızın böyle konuşmasını doğru bulmam" dedi. Aynı canlı yayında Kerimoğlu'nun parti meclisindeki olayı anlatmasıyla ilgili ise, "Kerimoğlu İmamoğlu ben kürsüdeyken bana sataşmadı dedi. Kürsüden indikten sonra konuşma oldu dedi. CHP'nin kültüründe bu var." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in, CHP için önemli bir isim olduğunu da belirten Erdem, "Biz, 6'lı değil, 16'lı hatta 26'lı masa kurmak zorundayız. Yerel seçimlere ittifakla gitmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



