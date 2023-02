CHP'li Faik Öztrak'tan sert eleştiri: 'Afet protokolleri bile yokmuş'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Kahramanmaraş Pazarcık'taki depremin üzerinden 107 saat, Kahramanmaraş Elbistan'daki depremin üzerinden 100 saat geçtiğini söyleyerek, "Geçen her dakika, her saniye düşmanımız oldu. Ömrümüzden ömür aldı. Boğazımızda 40 düğüm. Acının, kederin, sıkıntı ve öfkenin, yüreklerimize yumruk gibi oturduğu günlerden geçiyoruz. Deprem bölgesinde ve ülkemizin her yerinde tüm kalplerde, büyük bir üzüntü var. Afet bölgesinden uzaktaki vatandaşlarımız, nefes aldığına, yemek yediğine, sıcak odalarında oturduğuna, yatağında uyuduğuna utanır hale geldi" dedi.

'BELEDİYELERİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA'

Öztrak, depremin ilk anından itibaren, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, milletvekilleri, örgütlerin afet bölgesinde olduğunu belirterek, "An itibarıyla 130 belediyemiz tarafından arama kurtarma aracı, iş makinası, itfaiye, ambulans gibi toplam 3 bin 400 araç ve 7 bin 876 personel deprem bölgesine gönderildi. Halen çalışmalarını sürdürüyorlar. Gıda, hijyen, kıyafet gibi insani yardım malzemelerini taşıyan toplam 1187 TIR ve kamyon, 3 uçak ve 1 gemi bölgeye gönderildi. Mobil mutfak TIR'ları, ekmek üretimi için mobil fırınlar, jeneratörler, 724 bin battaniye, 35 binden fazla ısıtıcı ve soba. Belediyelerimiz, tüm gücüyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında" ifadelerini kullandı.

'ÇAĞRILAR AFAD'A İLETİLDİ'

Planlama, organizasyon ve koordinasyon konusunda sahada ciddi sıkıntılar olduğu yönünde gelen bilgiler olduğunu söyleyen Öztrak, "Depremzedelere yardım için gelen ekipler havaalanlarında kaldı. Bazı yerlerde iş makinesi vardı, operatör yoktu. Bazı yerlerde de operatör vardı, iş makinesi yoktu. Bazı yerlerde de iş makinesi de operatör de vardı; ama kurtarma ekibi yoktu. İnsanlar ise enkaz altında bağırıyor, yakınları çaresizce çırpınıyordu. Genel merkezimizde kurulan CHP Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen 27 bin çağrı ve mesajın yarısı göçük ve enkaz başından gelen yardım çağrılarıydı. Bu çağrılar anlık alındı ve AFAD'a iletildi. Kalan çağrılar ise iaşe ve barınma talepleriydi. Şu saat olmuş, bölgede iletişim hala en büyük sorun. Onun maçına, bunun etkinliğine mobil baz istasyonları gönderen GSM operatörleri deprem bölgesine mobil baz istasyonları kuramadı. Şu çağda, şu günde yapılacak iş mi bu?" ifadelerini kullandı.

'AFAD PARALİZE OLDU'

Türkiye'nin her yerinin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Öztrak, "Bu, bugünün gerçeği değil, binlerce yılın gerçeği. Kendinden önceki 57 Cumhuriyet hükümetinin, 79 yılda harcadığı paranın 4 katını 20 yılda harcayan, depreme hazırlık için milletten 36,5 milyar dolar vergi toplayan, ekonomik büyüme modelinin merkezine inşaatı koymuş Saray yönetimi, şehirlerimizi bu gerçeğe göre hazırlamalıydı. Onun yerine kaynaklar dolarla, avroyla garantilere, ışıltılı AVM'lere ve ranta gitti. Bugün yaşadığımız felakete sebep olan zihniyet, işte bu zihniyettir. Kaçak yapılara ruhsat verip, 'bağış topluyoruz' diyen zihniyettir. 1999'da büyük Marmara depremini yaşadık. O günden bu yana da İstanbul depremini konuşuyoruz. Ama yaşadığımız son felaket 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin şehirlerimizi depreme hazırlamadığını gösterdi. Böyle bir felakette izlenecek bir afet protokolleri bile yokmuş. Bunu gördük. Afetle mücadele için kurulmuş AFAD paralize oldu. Şimdi öğreniyoruz ki, Tanzanya'ya elçi yapılmış önceki başkanı tekrar göreve çağırıyorlar. Kurumun üst yönetimi, atama bakanların, AK Parti'nin akrabayı taallukatıyla doldurulmuş. Liyakatsizlik tüm Türkiye'yi esir aldığı gibi AFAD'ı da esir almış" dedi.

Sahada cansiperane çalışan AFAD personelini ise tenzih ettiğini söyleyen Öztrak, "Onların üstün gayretlerine şahidiz. Ama depremin daha ilk anında bu fedakar personeli seferber edecek bir yönetim ortada yoktu" diye

