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CHP'li Gökhan Günaydın'ın sözleri sonrası Barış Pehlivan'ın tepkisi gündem oldu! Elini masaya vurarak 'Çok büyük haksızlık' dedi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 22:28 | Son Güncelleme:
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Şule Aydın, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın 'Kayda Geçsin' programında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın konuk oldu. Konu ise Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiydi... Programın bir kısmında CHP'li Gökhan Günaydın'ın sözlerine gazeteci Barış Pehlivan'ın masaya elini vurarak 'Çok büyük haksızlık' diyerek tepki göstermesi gündem oldu. İşte detaylar...

CHP'li Gökhan Günaydın'ın sözleri sonrası Barış Pehlivan'ın tepkisi gündem oldu! Elini masaya vurarak 'Çok büyük haksızlık' dedi

Şule Aydın, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın 'Kayda Geçsin' programında konu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiydi... CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sözleri tepki çekti.

Gökhan Günaydın,"CHP bu krizde ne yaptı sizce bir gazeteci olarak sizin saptamanız ne?" diyerek Şule Aydın'a soru yöneltti.Şule Aydın'ın yanıtı ise "Sokağa çıkamadı" oldu. "Yapmadığını konuşmak daha önemli sanki" diye sözlerini devam ettirdi.

"CHP'YE LAF ETMENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ"

Günaydın ise 'Yaptığını konuşmamak mı gerekiyor?' dedi. Aydın ise 'Elbette yaptıklarını konuşalım ama derken Günaydın ise "CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük haksızlık" diyerek elini masaya vurarak tepki gösteren gazeteci Barış Pehlivan ise "Bu ekrandaki herkes 22 yıldır iktidarın yaptıklarını söylüyor, bedel ödedi buradaki herkes siz bu insanlara 'CHP'ye laf etmenin kolaycılığı' gibi bir ithamda bulunamazsınız, çok ayıp" dedi.

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Gökhan Günaydın CHP Barış Pehlivan şule aydın
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