HABER

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline yapılan baltalı saldırıyı kınadı ve çok konuşulacak ifadeler kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e yönelik hakaretleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti hakkında da konuşan Aygün'ün, "Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti" sözleri büyük tepki çekti.

Kurtuluş Savaşı'yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında eleştirilerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygün, ''Hepimizin vergileriyle, hepimizin vergileriyle diyorum oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk’e laf uzatan Fesli Mısırlıoğlu’na, ve bakın nereli derseniz Trabzonlu. Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? Evet, Rum Pontus'un elinde olan Trabzonlu bir tane Feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketle karşı karşıyayız. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

Aygün'ün yaptığı açıklamalara ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel'den sert tepki geldi.

Yüksel yaptığı açıklamada; "Tarih bilgisinden yoksun CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Gazi Mustafa Kemal'in anıtına dün Çorlu'da yapılan çirkin saldırı sonrasında bir basın açıklaması yapmış. Sayın Aygün'ü milli birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan skandallarla dolu açıklamalarından dolayı şiddetle kınıyorum. Atamızın heykeline yapılan saldırı sonrasında olayın failine öfkeyi dile getirirken, toplumumuzun bir bölümünü alenen aşağılayan, bölücü bir dil kullanan bu milletvekilini basın huzurunda derhal halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Milletinvekili ünvanına sahip bu kişinin tarihimizin kadim destanlarına adını yazdırmış Karadeniz insanını aşağılaması ve kabul edilemez intiba uyandırmaya çalışması utanç vericidir. Biz kendisine tarih dersi verelim. Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında Pontus Rum İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Osmanlı topraklarına katılmış ve Türk yurdunun bir parçası olmuştur. Daha sonrasında 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilen Trabzon, daha sonra Trabzon'un kahraman halkı tarafından Ruslar'dan temizlenmiştir. Sayın Aygün mümkünse çok konuşmayın. Bu millete gerçekten faydalı olmak istiyorsanız, CHP'li belediyelerinizin beceremediği hizmete sunamadığı yarım yamalak işlerin takibini yapın'' ifadelerini kullandı.

YILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyorYILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyor
Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu (3)Reyhanlı'da sağanak, su baskınlarına neden oldu (3)
Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuşDevletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP diyanet ali erbaş Tekirdağ Çorlu Kadir Mısıroğlu ilhami özcan aygün mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bugün Trabzonluların çeyreği kadar herkes milliyetçi vatanını seven olsa bu adam zaten milletin vekili felan olamazdı.
doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. kimler kimler infial yaratıyor suçlamalarıyla alındı Bu haini ziyaret eden neden alınmıyor ki ??? Çok yazık...
acaba niye hastalanmış yine bir resturandımı var ruhsat almaya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Yunanistan'dan gönderilen göçmenler: Polisler demir çubukla dövdü

Yunanistan'dan gönderilen göçmenler: Polisler demir çubukla dövdü

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.