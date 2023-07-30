CHP'li Mahmut Tanal ile jandarma personeli arasında yaşananlar gündem olmuştu! Jandarma Genel Komutanlığı: 'İki personel açığa alındı'

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yapılması planlanan kömür ocağı için ağaçların kesilmesine tepki gösteren bölge halkına desteğe gelen CHP'li Mahmut Tanal, jandarmanın, bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına tepki gösterdi.

ÖNCE KAĞIDI ALMAYA ÇALIŞTI, SONRA DA JANDARMAYI KOVALADI

Jandarma personelinin, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" cevabına sinirlenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Mahmut Tanal, sinirlerin gerildiği o anlarda, kağıdı vermeyen jandarma personelini kovaladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA GELDİ

Tanal'ın jandarma personeline 'eşkıya' demesinin üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tanal'ı kınadı. Ayrıca konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir 'Kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"İKİ JANDARMA PERSONELİ AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Öte yandan olayla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir.

Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."



