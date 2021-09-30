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CHP'li Meclis Üyesi iple asılı halde bulundu

30.09.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisindeki elbise askısında boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

CHP'li Meclis Üyesi iple asılı halde bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları ofisine geldi.

KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ

Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun elbise askısında boynundan iple asılı halde olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

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Güngören CHP
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