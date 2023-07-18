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CHP'li Murat Bakan 'kendi içimizde tartışmalar yaşıyoruz' diyerek açıkladı: Bunu söylemek bile kötü ama...

18.07.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan mağlubiyetin ardından çalkantılı günler geçiren CHP'de hareketlilik devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, seçimi ve sonrasını değerlendirdiği konuşmasında parti içinde yaşananları anlattı. Son günlerdeki tartışmalara vurgu yapan Bakan, "Silkinmemiz lazım. Bunu söylemek bile kötü ama düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız lazım." dedi. "Ülkeyi bunlara bırakmayacağız" diyen Bakan sert ifadeler kullandı.

CHP'li Murat Bakan 'kendi içimizde tartışmalar yaşıyoruz' diyerek açıkladı: Bunu söylemek bile kötü ama...

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan katıldığı canlı yayında seçimde yaşanan mağlubiyeti ve ardından yaşananları değerlendirdi. Parti içindeki tartışmaların devam ettiğini belirten Bakan, mücadelenin devam edebilmesi için 'ayağa kalkmaları' gerektiğini belirtti.

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"DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK"

CHP'de yaşanan son olayları değerlendiren Bakan, "Biz muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimizde tartışmalar yaşıyoruz. Ağır bir seçim yenilgisi artık. Hala onun depresyonundan çıkamadık. Ancak CHP'siz bir muhalefet, muhalefetsiz bir Türkiye mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirten Bakan, "Silkinmemiz lazım. Bunu söylemek bile kötü ama düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız lazım. Aksi taktirde bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara, bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi." dedi.

CHP'DEKİ DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de yaşanan tartışmalar arttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen bir grup partili 'değişim' sloganıyla gündeme geldi. 'Değişim' çağrısının öncülüğünü İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İktidara gelebilmek için değişimi savunan İmamoğlu bir internet sitesi yayınladı. Bir çağrı da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyen Özcan CHP Genel Merkezi önünde bir koltuk atarak protestosunu sonlandırdı.

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