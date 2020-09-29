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  4. CHP'li Murat Emir: Koca'nın 1512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı

CHP'li Murat Emir: Koca'nın 1512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 22:57 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

CHP'li Murat Emir: Koca'nın 1512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı

FOX TV'nin CHP Ankara Milletvkili Murat Emir'in paylaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı ancak Bakan Koca'nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702 olmuştu.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645'i negatif, 29 bin 377'si pozitif vaka görülüyor.

CHP'li Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

10 EYLÜL TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

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