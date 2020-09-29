CHP'li Murat Emir: Koca'nın 1512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı

FOX TV'nin CHP Ankara Milletvkili Murat Emir'in paylaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı ancak Bakan Koca'nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702 olmuştu.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645'i negatif, 29 bin 377'si pozitif vaka görülüyor.

CHP'li Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

Bir bomba iddia, bir bomba belge! FOX Haber Ankara Bürosu’nun elde ettiği belgeye göre, 10 Eylül günü bir günde Türkiye’de pozitif hasta sayısı 29 bin 377. O gün turkuaz tabloda çıklanan ise 1.512 kişi. pic.twitter.com/NDEnLOmkta — Selçuk Tepeli (@selcukktepeli) September 29, 2020

10 EYLÜL TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU



