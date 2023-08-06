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  4. CHP'li Özdemir kongrede kalp krizi geçirdi! Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajı yayınladı

CHP'li Özdemir kongrede kalp krizi geçirdi! Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajı yayınladı

06.08.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir kongre toplantısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özdemir için mesaj paylaşarak, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. " ifadeleriyle sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP'li Özdemir kongrede kalp krizi geçirdi! Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi. Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLI MESAJI

Yaşanan acı olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.


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kalp krizi CHP

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