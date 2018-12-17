CHP'li Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dar ederiz' çıkışına sert tepki: Bu açıkça bir tehdittir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz" açıklamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Bu açıkça bir tehdittir. Hiçbir şey demeden 'Allah akıl fikir versin' diyerek, geçmek var; ancak olmuyor. Anlaşılan, 3 bin 500 kilometre ötede Paris'te başlayan sokak gösterileri AK Parti Genel Başkanı'nın kimyasını bozmuş" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. CHP'li Öztrak, eylül ayında işsizlik oranının, geçen yılın aynı ayına göre, yaklaşık 1 puan arttığını belirterek, ''Son 1 yılda işsiz kalan yurttaşlarımızın sayısındaki artış 330 bin olmuş. Normal işsizlik rakamları ise 3 milyon 749 bin kişiye ulaşmış. Bu ülkenin en önemli karşılaştırmalı üstünlüğü genç nüfusudur. Son 1 yılda gençler arasındaki işsizlik 1,6 puan artarak, yüzde 21,6 olmuş. Yani gençlerin 5'te 1'inden fazlası işsiz durumda. Diğer yandan üniversite mezunu işsizlerin sayısı son 1 yılda 52 bin kişi artarak 1 milyon 90 bin kişi olmuş. Türkiye'de her 100 işsizden 29'u üniversite mezunu. Bu gençler bu ülkenin geleceği olarak okutuldu; ama bu gençler şuanda işsiz. Gencine iş ve istihdam sunamayan bir yönetim ile de karşı karşıyayız" diye konuştu.

'MİLLETTEN KOPTULAR' İşsizlik sorunu olduğuna vurgu yapan Öztrak, ''İşsizlik ülkenin dört bir yanını sarmış durumda; ama hafta sonu AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkenin en büyük sorunlarından birisi olan işsizlik için 'Bu mevsimlik bir meseledir' dedi. Bu, 'İşsizlik kara kış nedeniyle oluyor' demektir. Geçmişte de enflasyonu bu şekilde mevsimlere bağlıyorlardı. Son 7 aydır mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı sürekli artış eğiliminde; ancak bundan onun haberi bile yok. Aslında Keçiören'den Saray'a taşındığından bu yana milletten koptular ya da sorun yokmuş gibi yaparak bu durumları atlatırız sanıyorlar. Onların 'işsizlik' diye bir sorunları olmayabilir; ancak milletin işsizlik sorunu gerçekten canını yakıyor'' dedi. 'FATURASINI MİLLETİMİZ ÖDÜYOR' ''Eğer ülkede işsizlik artıyorsa insanlar evlerine ekmek götüremiyorsa dolar inse ve faiz düşse neye yarar?'' diye soran Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu ülkede çalışmak isteyip de iş bulamadığı için ümidini kaybeden 2 milyon 100 bin kişi var. Bu sayıyı işsizlerin sayısının üstüne koyarsak yaklaşık 6 milyon insanımız işsiz. Bu işler aspirin tedavisi ile pansuman yöntemiyle geçiştirilecek şeyler değildir. Daha işin başında bunu gördük ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ekonomide alınması gereken tedbirleri maddeler halinde açıklamıştı. Bugün geldiğimiz noktada da bu işlerin faturasını milletimiz ödüyor. Bu iktidarın yanlış politikaları sebebiyle bugün bu noktaya geldik. Milletin işsizlik çilesini 'Kardan kıştan oldu' deyip küçümsüyorlar. Ama millet de bunun hesabını önüne gelen ilk sandıkta soracaktır.''

'HEPİMİZİN GURURUNU İNCİTTİLER' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında "İthalat bu ülkede ihracatın altyapısıdır" dediğini hatırlatan Öztrak, ''Bu ülkede işsizliğin 16 yıldır çift haneli rakamlara yapışıp kalmasındaki en önemli nedenlerden biri bu anlayıştır. Bu anlayış bu ülkede Arjantin'den ithal edilen sığırı, Gürcistan'dan ithal edilen samanla besletir hale getirmiştir. Tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyi ele güne muhtaç hale getirmiştir. Çiftçilerimizin Konya Ovası'nı ekemez hale getiren işte tamda bu anlayıştır. Bu nedenle Türkiye'nin dış ticaret açığı gittikçe büyümüş ve ülkenin dış borçları 15 yılda 3 kat artarak 457 milyar dolara ulaşmıştır. 'Bu ülkenin üretim tabanını ve rekabet gücünü eritiyorsunuz' diye hep uyarmıştık. Ancak sonunda ABD Başkanı Donald Trump ültimatomu verdi ve 24 saatte papazı Oval Ofis'e gönderdiler ve hepimizin gururunun incittiler'' diye konuştu. "BUNUN ADI 'ADAM ÖLDÜRME'DİR" Ankara'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili Öztrak, şunları söyledi:

''9 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 86 vatandaşımız yaralandı. Ankara'da gerçekleşen bu son kaza 2018 yılı içerisinde demir yollarında gerçekleşen 2'nci büyük kaza. 8 Temmuz'da Çorlu'da yaşanan tren kazasında da 25 vatandaşımız hayatını yitirmişti. Çorlu'da yaşanan tren kazasından bir rapor yayınladık ve raporda 'Bu liyakatsizlikle yollarımız daha çok kazaya gebedir, vakit geçirmeden önlemler alınmalıdır' demiştik. Bu kazanın araştırılması için de Meclis'e bir rapor sunmuştuk; ancak saray ve sarayın bekçisinin oylarıyla bu önerge reddedildi. Çorlu'daki tren kazasındaki olayla ilgili yargılama süreci hala başlamadı. Bu ölümlü tren kazalarındaki artış, ortada bir kusur olduğunu, idari yetersizlik olduğunu ve Devlet Demiryolları'nda bir şeylerin ters gittiğini ortaya koyuyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan acele bir şekilde açıldığı anlaşılan bu tren hatları aileleri parçalamaya, sevenleri ayırmaya ve bu ülkenin yetişmiş değerlerini aramızdan almaya devam ediyor. Buna kaza denmez, bunun adı 'Bilinçli bir şekilde adam öldürme'dir.''

'AÇIKÇA TEHDİTTİR' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz" açıklamasını eleştiren CHP'li Öztrak, şunları söyledi: ''Bu açıkça bir tehdittir. Hiçbir şey demeden 'Allah akıl fikir versin' diyerek geçmek var ancak olmuyor. Anlaşılan 3 bin500 kilometre ötede, Paris'te başlayan sokak gösterileri AK Parti Genel Başkanı'nın kimyasını bozmuş. Biz kendisinin bu sokak korkusunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Anayasa'ya göre herkes önceden izin almadan; ancak silahsız ve saldırısız, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Anayasa'nın verdiği bu hakkı siz nasıl engelliyorsunuz? Bu izandan yoksun sözler kuru sıkı tehditler bizleri hiç korkutmaz. Ancak milletin zaten olmayan huzurunu daha da fazla bozar. Bütün bu boş atıp tutmalar, borca batırdıkları ekonomik yangının ortasında yapayalnız bıraktıkları milletimize terör ve güvenlik kaygısıyla ekonomik krizi unutturma çabasıdır. Herkes geçim derdinde. Biz de vatandaşın geçim derdini dile getiriyoruz. Ancak görünüyor ki bunları bir tek derdi var o da seçim. Millet geçim derdinde bunlar seçim derdinde.''