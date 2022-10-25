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CHP'li vekil sosyal medyadan uyardı! 'Tüm vatandaşlar e-devlet'ten kontrol etsin'

25.10.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de evde oturanların bilgisi dışında o evde yaşıyormuş gibi gösterilen yabancılar gündem olmuş. Sosyal medyadan birçok kişi 'Evimde yabancı var' diyerek e-devlet belgelerini paylaşmıştı. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat 'Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum’ diyerek yaptığı paylaşımda vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde kim kayıtlı diye sordu.

CHP'li vekil sosyal medyadan uyardı! 'Tüm vatandaşlar e-devlet'ten kontrol etsin'

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde evde yaşayanların bilgisi dışında başka kişilerin de o evlerde yaşadığı gösterildiği ortaya çıkmış ve sosyal medyada birçok vatandaş 'Evimde yabancı var' diyerek e-devlet belgelerini paylaşmıştı.

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"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN KONTROL ETMESİNİ İSTİYORUM"

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı. 'Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum’ yapılan paylaşımda Karabat, vatandaşların yazlığı ve ikinci evinde 'kim kayıtlı' diye sordu.

İşte Karabat'ın o paylaşımı:

"Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum. 2017'den bu yana yazlık konut sayısı açıklanmıyor. Peki vatandaşın yazlığında ve ya ikinci evinde kim kayıtlı? AK Parti bunu istemese de bunu görmenin dijital kurnazlığı var. Buyrun izleyelim."


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet CHP

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