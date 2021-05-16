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CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartı astı

16.05.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li 3 vekil, İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı.

CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartı astı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, Boğaziçi Köprüsü'ne “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı. Durumu fark eden görevli polis ekipleri CHP’li vekillerin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Tanal, olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DAHA ÖNCE DE MECLİS'TEKİ ODASININ PENCERESİNE ASMIŞTI

Tanal, daha önce de '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasının penceresine asmıştı.

CHP'li Mahmut Tanal'ın TBMM'de astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartı olay olduCHP'li Mahmut Tanal'ın TBMM'de astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartı olay oldu


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Mahmut Tanal 128 milyar dolar tartışması

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