CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartı astı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, Boğaziçi Köprüsü'ne “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı. Durumu fark eden görevli polis ekipleri CHP’li vekillerin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Tanal, olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kıymetli @serakadigil ve @alimahir vekillerimizle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev "128 milyar dolar nerede?" pankartını astık.



Bu vesileyle "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?" sorusunun da cevabını bekliyoruz. #128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/JYQpLPNbpB — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 16, 2021

DAHA ÖNCE DE MECLİS'TEKİ ODASININ PENCERESİNE ASMIŞTI

Tanal, daha önce de '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasının penceresine asmıştı.



