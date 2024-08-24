CHP lideri Özgür Özel canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?"

Gazeteci Faruk Aksoy'un CHP lideri Özel'e net bir şekilde yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusu programa damga vurdu.

CHP Genel Başkanı Özel, soruya aynı netlikte cevap verdi.

CHP LİDERİ ÖZEL: "ÇOK NET ADAY DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim."