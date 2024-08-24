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  4. CHP lideri Özgür Özel canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

CHP lideri Özgür Özel canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.08.2024 10:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt verdi. CHP lideri Özel, "Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net" dedi. Özel'in cümlelerindeki 'genel başkan' detayı ise dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?"

Gazeteci Faruk Aksoy'un CHP lideri Özel'e net bir şekilde yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusu programa damga vurdu.

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CHP Genel Başkanı Özel, soruya aynı netlikte cevap verdi.

CHP LİDERİ ÖZEL: "ÇOK NET ADAY DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim."

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Özgür Özel CHP
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