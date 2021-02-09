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CHP liderinden Erdoğan'a çağrı: Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak kolay, gel çık karşıma

09.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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CHP liderinden Erdoğan'a çağrı: Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak kolay, gel çık karşıma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. CHP lideri "Muhalefeti de inşa edeceğiz diyor. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak kolay. TV'de çık gel karşıma vatandaşın hakemliğine başvururuz. Doğruların karşısında korkan bir insan devleti yönetemez. Niye karşıma çıkmıyorsun, niye cesaretin yok? Çünkü korkuyorsun." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi protestoları, Muharrem İnce’nin istifasıyla şekillenen yoğun gündem sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

Hepimiz bu milletin umuduyuz. Büyük sorun var, büyük ekonomik buhran var. İnsanlar perişan, huzur sadece bir yerde ve bir avuç insan için var. Bu millet bu yönetimi hak etmiyor.

Sen memleketin hayrına ne iş yaptın da biz karşı çıktık! Sen fabrika kurdun da biz karşı mı çıktık? İşçi, köylü memnun da biz mi karşı çıktık? Evden çıkıp Saray’da oturacaksın. Ayrı bir dünya kuracaksın. Dönecek sadece ve sadece CHP’yi eleştireceksin. Niye?

19 yılda bu milletin hangi sorununu çözdüler. Vergilerle dünyanın parasını topladın. İstediğine istediğin kadar faiz yükledin. Hangi sorununu çözdün bu memleketin?

Muhalefeti de inşa edeceğiz diyor. “Kılıçdaroğlu’ndan kurtaracağız” diyor. Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak kolay. TV’de çık gel karşıma vatandaşın hakemliğine başvururuz. Doğruların karşısında korkan bir insan devleti yönetemez. Niye karşıma çıkmıyorsun, niye cesaretin yok? Çünkü korkuyorsun.

Ayrıntılar geliyor...


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