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CHP’nin acı günü… Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

14.02.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, son yolculuğuna bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi önündeki törenle uğurlanıyor. Baykal'ın naaşı, düzenlenecek törenlerin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.

CHP’nin acı günü… Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, son yolculuğuna Ankara'da CHP Genel Merkezi binası önünde yapılan törenle uğurlanıyor.

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenleniyor.

Baykal'ın naaşı önce CHP Genel Merkezi'ne getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililer, Baykal'a son görevlerini yerine getirecek.

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CHP Genel Merkezi binası önünde yapılan törende Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal bir konuşma gerçekleştirdi.

TBMM'DE RESMİ TÖREN YAPILACAK

Deniz Baykal için bir sonraki durak yıllarca milletvekili olarak görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

11.30'da düzenlenecek Meclis'teki resmi törene, devletin zirvesi, bakanlar, milletvekilleri ve partilerin genel başkanlarının katılması bekleniyor.

BAYKAL'IN NAAŞI DEVLET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Ankara'daki son tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılacak. Baykal için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılınacak.

Namazın ardından, Deniz Baykal'ın naaşı Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Deniz Baykal CHP

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