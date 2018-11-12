CHP'nin Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım sesleri

CHP’de 14 Kasım’da başkente en çok merak edilen iki metropol ilçe olan Çankaya ve Yenimahalle’nin de aralarında olduğu bazı ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

YAŞAR VE TAŞDELEN YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın aktardığına göre, Parti içindeki mutabakat ve yapılan anket çalışmaları ve örgütün eğilimi kapsamında mevcut başkan Alper Taşdelen Çankaya için tekrar aday gösterilecek, aynı şekilde mevcut başkan Fethi Yaşar’da Yenimahalle için tekrar aday olacak.

Aynı gün açıklanacak 150 aday içinde Güneydoğu ve Doğu'da yer alan bazı illerin adaylarının da kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

YAVAŞ VEYA YILDIRIM

Ankara Büyükşehir için ise Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım’ın isimleri konuşuluyor.

Öte yandan Ankara için Levent Gök, Haluk Koç ve Bülent Kuşoğlu gibi CHP’nin önemli isimlerinin de gündemde olduğu dile getiriliyor.

