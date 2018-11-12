HABER

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım sesleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 08:22 | Son Güncelleme

Yaklaşan yerel seçimler için aday belirleme süreci devam eden CHP'de Ankara'da iki isim öne çıktı. Kulislerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş isminin netleşmemesi üzerine, Genel Merkez'in Cengiz Topel Yıldırım ismini gündemine aldığı konuşuluyor.

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım sesleri

CHP’de 14 Kasım’da başkente en çok merak edilen iki metropol ilçe olan Çankaya ve Yenimahalle’nin de aralarında olduğu bazı ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

YAŞAR VE TAŞDELEN YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın aktardığına göre, Parti içindeki mutabakat ve yapılan anket çalışmaları ve örgütün eğilimi kapsamında mevcut başkan Alper Taşdelen Çankaya için tekrar aday gösterilecek, aynı şekilde mevcut başkan Fethi Yaşar’da Yenimahalle için tekrar aday olacak.

Aynı gün açıklanacak 150 aday içinde Güneydoğu ve Doğu'da yer alan bazı illerin adaylarının da kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

YAVAŞ VEYA YILDIRIM

Ankara Büyükşehir için ise Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım’ın isimleri konuşuluyor.

Öte yandan Ankara için Levent Gök, Haluk Koç ve Bülent Kuşoğlu gibi CHP’nin önemli isimlerinin de gündemde olduğu dile getiriliyor.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilk yanıt ve yerel seçim açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilk yanıt ve yerel seçim açıklaması
HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Mansur Yavaş aday yerel seçim Cengiz Topel Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilk yanıt ve yerel seçim açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilk yanıt ve yerel seçim açıklaması

HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!

HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor

Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.