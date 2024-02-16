CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. Parti, İstanbul 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Esenyurt'un adayı Ali Gökmen olarak belirlendi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre; CHP'nin Esenyurt ilçesinde aday değişti. Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen adaylıktan çekildi.

Yarkadaş paylaşımında, şu ifadeleri kullandı;

"Ali Gökmen'den boşalan adaylık için CHP İstanbul İl Hukuk Komisyomu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya’nın ismi geçiyor. Topkaya’nın bu gece atanması bekleniyor. DEM Parti’nin de Topkaya ismine sıcak baktığı belirtiliyor."

CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen, daha önce konuşulup anlaşıldığı üzere adaylıktan çekildi.



Ali Gökmen’den boşalan adaylık için CHP İSTANBUL İl Hukuk Komisyomu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İSMAIL TOPKAYA’nın ismi geçiyor.



Topkaya’nın bu gece… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 16, 2024

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





