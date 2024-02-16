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  4. CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

16.02.2024 20:10 | Son Güncelleme:
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CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. Parti, İstanbul 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını belirledi. Esenyurt ilçesinde başkan adayı olarak Ali Gökmen ilan edilmişti. İddialara göre CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen, daha önce konuşulup anlaşıldığı üzere adaylıktan çekildi. İşte CHP'nin yeni adayı...

CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. Parti, İstanbul 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını belirledi. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Esenyurt'un adayı Ali Gökmen olarak belirlendi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre; CHP'nin Esenyurt ilçesinde aday değişti. Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen adaylıktan çekildi.

Yarkadaş paylaşımında, şu ifadeleri kullandı;

"Ali Gökmen'den boşalan adaylık için CHP İstanbul İl Hukuk Komisyomu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya’nın ismi geçiyor. Topkaya’nın bu gece atanması bekleniyor. DEM Parti’nin de Topkaya ismine sıcak baktığı belirtiliyor."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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