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  4. CHP'nin 'Şero'su hayata gözlerini yumdu: Özel'den mesaj!

CHP'nin 'Şero'su hayata gözlerini yumdu: Özel'den mesaj!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.09.2024 15:46
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel merkez binasında uzun yıllardır yaşayan ve partinin maskot hayvanına dönüşen kedi Şero hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şero'nun ölümü üzerine ona cenaze töreni düzenledi.

Özel, Şero'nun ölümü üzerine sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu. Özel sosyal medyadan paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

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"Genel Merkez binamızın yapımı sürecinden itibaren bizlerle olmuş, partimize neşe ve enerji katmış sevgili kedimiz Şero'yu maalesef ileri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz.

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Genel Başkanlarımız Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın dostu, tüm parti çalışanlarımızın sevgilisi olmuş Şero'muzu Genel Merkezimizin bahçesine defnettik.

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Bu süreçte Şero'yla ve partimizdeki diğer tüm dostlarımızla yakından ilgilenen Veteriner Dr. Tarkan Özçetin'e de teşekkür ediyoruz."

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CHP
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