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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Kovid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır. Hem vaka olarak hem de vefat sayısı olarak." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ferrero firmasının Türkiye'deki partnerleriyle beraber piyasaya yüzde 50'ye yakın bir hakimiyeti" olduğunu belirterek, Rekabet Kurumunun da konuya ilişkin verdiği kararla adeta "Ferrero'nun Türkiye'deki partnerleri arasına katıldığını" savundu.

Fındık fiyatının şu anda Türkiye'de serbest piyasada 25,5 lira olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Önümüzdeki yıl fındık taban fiyatı açıklanırken bugünkü fiyatın koşulları üzerinden söylüyorum 25 liranın altındaki fiyat vatana ihanetle eş değerdir." ifadelerini kullandı.

Bir salgın süreci yaşandığını anımsatan Adıgüzel, taksit taksit sokağa çıkma yasakları uygulandığını ve bilimsel bir yaklaşım olmadığı için salgının bir türlü kontrol altına alınamadığını öne sürdü. Evlerinden çıkamayan 65 yaş üzerindeki insanlarda ciddi sıkıntılar başladığını ifade eden Adıgüzel, dört gün sokağa çıkma yasağı uygulandığını, bu süre içerisinde cuma ve pazar günlerinin sadece kendi evlerinin çevresinde kalmak ve tekli bulunmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için değerlendirilmesini istedi.

Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Kovid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır. Hem vaka olarak hem de vefat sayısı olarak. Bunu defaatle dile getirdik, hatta basın mensupları bu konuda geçtiğimiz günlerde sayın bakana çok net sorular sordular. Bakan, sürekli bu sorudan kaçıp, sayı konusundaki muğlak ifadelerle Türkiye'deki gerçek durumu yansıtmamaktadır."

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, testi negatif de pozitif de olsa bütün vakaların Kovid-19 olarak kodlanması gerekirken, Türkiye'de vefatlar dahil olmak üzere bu şekilde kodlanmadığını ileri süren Adıgüzel, "Hastaların yüzde 60-70'inde 'salgın hastalık' şeklinde vefatlar defnedilmektedir. Elimde bunlarla ilgili bölge bölge kayıtlar var. Günlük sadece İstanbul'un vefat sayısı, Türkiye'nin açıklanan vefat sayısından fazla. Dolayısıyla açıklanan rakamlar, yüzde 30-40'ı ancak ifade ediyor." görüşünü savundu.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Kovid-19 vaka sayısı koronavirüs

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