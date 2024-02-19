CHP rozetli İYİ Parti adayı: Sosyal medya bu afişi konuşuyor! Suat Nezir'in fotoğrafı gündem oldu

31 Mart yerel seçimlerine yoğun tempoyla hazırlanan siyasi partiler, çalışmalarında bazı detayları gözden kaçırabiliyor. Bunun son örneği İYİ Parti'de gerçekleşti.

CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMİŞ, ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLMİŞTİ

2019 yerel seçimlerinde CHP İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı adayı olarak Suat Nezir'i göstermiş ancak daha sonra Nezir'in adaylığı düşürülmüştü.

BUCALILARI ŞAŞIRTAN AFİŞ

Önümüzdeki yerel seçimler için İYİ Parti'nin Buca adayı olan Nezir için hazırlanan seçim afişleri kente çeşitli noktalara asıldı.

Ancak afişteki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Nezir'in, CHP rozeti taktığı fotoğrafın kullanılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





