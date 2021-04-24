HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP Sözcüsü Öztrak'tan Biden'a tepki: Bu açıklama büyük bir yanlış olarak tarihe geçti

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Biden'a tepki: Bu açıklama büyük bir yanlış olarak tarihe geçti

24.04.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Biden'a tepki: Bu açıklama büyük bir yanlış olarak tarihe geçti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları "soykırım" şeklinde nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirtti.

"Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır." görüşünü aktaran Faik Öztrak, "1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşenin, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olması gerektiğini vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

Son dakika! ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına Son dakika! ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına "soykırım" dedi

"Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde 'soykırım' ifadesi, bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete konduSayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete kondu
Bahçeli'den Joe Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktırBahçeli'den Joe Biden'a tepki: Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak CHP Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kırmızı bültenle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Özer'le ilgili açıklama

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Sekreterinin kalçasına dokunurken görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.