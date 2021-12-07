CHP Üsküdar İlçe Başkanının 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davası

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ile avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Fahrettin Altun'un avukatları da hazır bulundu.

TEKRAR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINI İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Duruşmada söz verilen sanık Özçağdaş'ın avukatı, müvekkilinin söz konusu alana gitmesinin amacının özel hayatın gizliliğini ihlal etmek değil, bir kamu arazisinde imar mevzuatına aykırı şekilde yapılaşma yapılıp yapılmadığını tespit etmek olduğunu savunarak, bu nedenle dava kapsamında tekrar bilirkişi raporu alınmasını istediklerini söyledi.

"FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ ALAN EVİN BAHÇESİ NİTELİĞİNDEDİR"

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç ise "Fotoğrafın çekildiği alan tapu kaydına göre müvekkile ait evin bahçesi niteliğindedir ve bu fotoğraflanmıştır. Bu, müvekkilin temel hak ve özgürlüğü olan konut dokunulmazlığı ile özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Sanık tarafından bu ikrar edilmiştir. Ayrıca sanık tarafından bu fotoğrafın Canan Kaftancıoğlu'na gönderildiği de ikrar edilmiştir. Bu davanın konusu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. İmar Kanunu'na aykırılık bu davanın konusu değildir. Ayrıca orada bir anne çocukları ile oturuyorken bu fiil icra edilmiştir. Bu fiilin ne ahlaki ne de insani savunucu bir tarafı yoktur. Bunun ayrıca özel hayatın gizliliğinin önüne geçen siyasi hak niteliği de yoktur. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sanık Özçağdaş'ın avukatlarınca bilirkişi raporu alınmasına yönelik yeniden talepte bulunulması üzerine tekrar söz alan avukat Tunç, "Karşı tarafın konuyu imar mevzuatına doğru saptırmaya çalıştığını görüyoruz. Şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu davanın konusu, özel hayatın gizliliğini ihlal diye nitelendirdiğimiz fiildir. Yeni bilirkişi raporu alınmasına karşı bir muvafakatimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasının hazır olup olmadığı sorulan cumhuriyet savcısı ise mütalaasını hazırladığını ancak UYAP sistemindeki hata nedeniyle açılmadığını belirterek, dosyanın da kapsamlı olmasından dolayı tarafına süre verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarının yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin, müşteki Fahrettin Altun hakkında imar mevzuatına aykırılıktan yargılamaya konu iddia olunan bir eylem bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın sona ermesinin ardından, duruşmayı izlemeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu bazı partililer adliye önünde toplandı. Burada sanık Suat Özçağdaş'ın avukatı Çağdaş Karaküçük açıklama yaptı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020'de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte müşteki İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı.

Sanık Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği aktarılan iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine sanık Özçağdaş’ın eylemine son verip bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunun belirtildiği, sanığın eylemine gerekçe olarak öne sürdüğü siyasi görevi ve sorumluluğunun ise istisnai şartlar arasında yer almayıp, bir kimsenin ailesiyle beraber yaşadığı alanın görüntülerini kayda alma hakkı sağlamayacağı vurgulandı.

Bu nedenle sanık Özçağdaş'ın eyleminin hukuka aykırı olduğu kaydedilerek, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (AA/İHA)



