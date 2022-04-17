CHP ve İYİ Parti’nin teklifini reddetmişler! Dikkat çeken iddia…

Son dakika haberleri… CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masadaki üçüncü ittifak anlaşmazlığının nedeni kulislere sızdı. İddiaya göre "Sağ seçmen CHP'ye oy vermez" algısı nedeniyle Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin başka bir amblemde tek çatı altında seçime girmesinin önerildiği ancak Gelecek ve DEVA'nın henüz yeni olmaları nedeniyle amblemlerinden vazgeçmek istemediği öne sürüldü.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ KARŞI ÇIKTI

GazeteDuvar’ın haberine göre; özellikle CHP ve İYİ Parti tarafından desteklenen bu fikre, yeni kurulan partilerin karşı çıktığı öne sürüldü. Yeni kurulan partilerde, "İlk kez tartıya çıkacağız, o nedenle amblemi bırakamayız. Gücümüzü görmek isteriz" görüşünün ağırlık bastığı öğrenildi. Bu görüşe karşı ise, "Amblemi bırakmazlarsa seçimi bırakırlar. Bu durumda Millet İttifakı çoğunluğu sağlayamayabilir" değerlendirmeleri yapıldı.

‘TÜM SEÇENEKLERİ KONUŞALIM 6’LI MASA KARAR VERSİN’

İYİ Parti ve CHP'nin ise seçime doğru il bazlı simülasyonlar yapılarak bu öneriyi değerlendirmenin daha doğru olacağını belirttiği ve, "Tüm seçenekleri konuşuruz, ama kesin olan bir şey var o da ittifak içinde üçüncü bir ittifak olacaksa buna 6'lı masa karar verecektir. Bu ayrışma değil, Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlamak için en doğru ittifak neyse onu kurmak için yapılacaktır" yorumunu yaptığı aktarıldı.

