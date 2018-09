CHP'den İdlib için BM'ye çağrı

Yarın 12 Eylül darbesinin, demokrasi tarihindeki kara lekenin yıl dönümü olduğunu belirten Altay, parlamenter demokratik sisteme yönelik meşru olmayan her türlü müdahaleyi, "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

"Bu sözleri kim söylediyse Türkiye'nin en üslupsuz siyasetçisi odur. Bu sözleri Sayın Kılıçdaroğlu değil Sayın Erdoğan sarf etmiştir. Türkiye, bir üslupsuz arıyorsa, bir ayarsız arıyorsa Erdoğan'a baksın. Çelik'e tavsiyemiz budur. Çelik', Erdoğan'ın tankların önüne çıktığından bahsetmiş. Çelik, herhalde Türkiye'deki herkesi kör alemi de sersem sanıyor. Bir ülkede bir darbe teşebbüsü olduğunda aşağıdakilerden hangisi cesur bir siyasetçinin yapması gerekenlerden değildir? A) Tünelde saklanmak. B) Uçakta havada tur atmak. C) Hangarda saklanmak. D) Herkesin bildiği bir evde durmak. Kılıçdaroğlu'nun, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde olduğu saatlerde Erdoğan ve Binali Yıldırım neredeydi? Tünel, uçak, hangar, hepsi de korkak, ürkek siyasetçilerin sığınacağı yerlerdir. Çelik'in, Sayın Genel Başkanımıza atfen 'Artık bardağı taşırdı' ifadesini de örtülü tehdit olarak algılıyoruz. Hodri meydan. Bardak ne kadar taşmışsa bunun hesaplaşmasını gel birlikte yapalım."

Berberoğlu ile ilgili Yargıtay 17. Dairesinin yargılamanın durdurulması talebini reddettiğini anımsatan Altay, buna ilişkin kararın UYAP'ta değil medyada yer aldığını savundu. Altay, Yargıtay Başkanı'nın utanmadan liyakattan bahsettiğini, liyakatsızlık aranıyorsa kendisini ve kurumunu gözden geçirmesi gerektiğini savunarak, "Her vesileyle 'hain, alçak FETÖ'cüler diye lafa başlayan Erdoğan'ın, istinaftan 10 yıl ceza almış FETÖ'cülerin sokakta gezmesine rızası var, 5 yıl ceza almış, ikinci kez milletvekili seçilen Berberoğlu'nun, Meclise gelmesine rızası yok. Bunun adı kepazeliktir, bu yargının çürümüşlüğünün açık kanıtıdır." dedi.

- "Her türlü doğru tavırda desteğimiz olacaktır"

Türkiye'nin, cihatçıları, "iyi cihatçılar", "kötü cihatçılar" diye ayırmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Altay, Türkiye'nin, bütün paydaş ülkelerle sıcak diplomasi götürmesi, AB'ye tehlikenin büyüklüğünü anlatması, Suriye sınırları içinde insani koridorun açılarak İdlib'teki sivillerin Suriye içerisindeki güvenli bölgelere yerleştirilmesi için çalışması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, İdlib'te Türkiye'nin 12 gözetleme noktası bulunduğunu anımsatarak, "Gözetleme noktasına gönderdiğimiz askerlerimiz güvenliğin sağlanması için atılan adım var mı? Hava desteği planlandı mı?" sorularını yöneltti. Altay, hükümet ve TSK'yı bu konuda tedbir almaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Hükümetin alacağı her türlü doğru tavır ve tutumda desteğimiz olacaktır. Ama muhalefet olarak hükümeti uyarmayı da görev sayıyoruz. BM derhal devreye girmeli, Türkiye, İdlib'te bütün muhalif grupların silah bırakması için yoğun temas içinde olmalıdır. İdlib artık ulusal güvenlik sorunudur. Türkiye'nin İdlib konusunda diplomasiyi elden bırakmadan Suriye merkezi yönetimini de yok saymadan, diplomatik süreci yürütmesi lazım. Gelecek her yüz bin göçmenin on bini terörist olacaktır, cihatçı unsurlar da sivillerin içine karışarak Türkiye'ye gelecektir. "