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"CHP'li belediye başkanlarının bizden hiçbir talebi olmadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 01:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Ben 8 yıldır milletvekilliği yapıyorum. CHP'li belediye başkanlarının kendi şehirleri için daha bizden hiçbir talepleri olmadı"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ben 8 yıldır milletvekilliği yapıyorum. CHP'li belediye başkanlarının kendi şehirleri için daha bizden hiçbir talepleri olmadı." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde bölgeye yapılan hizmetlerden bahsetti.

Gençler için spor alanları yapılmasına da destek verdiğini belirten Dağ, "Ödemiş'in
mahallelerinde 15 tane halı saha yaptık. Kiraz'ın uzak mahallerine 6 halı saha yaptık. Beydağ ilçesinde 2 ayrı mahalleye yapılacak olan halı
saha için ödenek çıkarmamıza rağmen Beydağ Belediye Başkanı hazırlanan protokolü imzalamadı. CHP'li Belediye Başkanı, belirlenen araziyi de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devretmedi. Buraya yapılması planlanan halı saha için ayrılan para
orada duruyor." diye konuştu.

Belediyelerin, projelerini kendi ödenekleriyle çözmelerinin zor olduğuna dikkati çeken Dağ, yerel yönetim ile merkezi hükümetin uyumlu çalışmasının önemine işaret etti.

Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 5 milyon veya 10 milyon ödenekle, belediyelerin hizmet üretmesi mümkün değil. Bunlar
beraberce çözeceğimiz işlerdir. Ancak ben 8 yıldır milletvekilliği yapıyorum. CHP'li belediye başkanlarının kendi şehirleri için daha bizden hiçbir talepleri olmadı. Bu belediyelerin, ortaya koydukları bir projeye karşı iktidarımızdan bir şey istediğine şahit olmadım. Bugün belediye başkanlarının isteği neyse TOKİ ise TOKİ, hastane ise hastane, yol ise yol, gençlik merkezi ise gençlik merkezi bunları söyleyecekler ki biz de Ankara'da, vatandaşlarımızın yararına olan işlerin hayata geçmesi için sizlerin gözü kulağı olalım. Bu projelerin uyum içinde gerçekleşmesi gerekiyor."

Dağ, AK Parti'li Kınık Belediye Başkanının ısrarlı talebi doğrultusunda "yapılmaz" denilen devlet hastanesini ilçeye kazandırdıklarını, hemen yakınındaki CHP'li Bergama Belediye Başkanının ise kendilerini hiç aramadığını ifade etti.

Belediye başkanlarından gelen talepleri hassasiyetle takip ettiklerini aktaran Dağ, "Kınık Belediye Başkanımız, 5 yıl boyunca hep bizleri ziyaret ederek şehrine bir şeyler kazandırmak için mücadele etti. Bu hastanenin yerini, yolunu ve altyapısını da hazırlayıp işleri kolaylaştırdı. Böylece dosya
ihale aşamasına gelmişti. Onu da yapmak
bize düştü." dedi.

Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimlerinde oy verirken de "gönül ve hizmet belediyeciliği yapan AK Parti'li belediye başkan adaylarının" tercih edilmesini istedi.

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