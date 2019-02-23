"CHP'li belediye başkanlarının bizden hiçbir talebi olmadı"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ben 8 yıldır milletvekilliği yapıyorum. CHP'li belediye başkanlarının kendi şehirleri için daha bizden hiçbir talepleri olmadı." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde bölgeye yapılan hizmetlerden bahsetti.

Gençler için spor alanları yapılmasına da destek verdiğini belirten Dağ, "Ödemiş'in

mahallelerinde 15 tane halı saha yaptık. Kiraz'ın uzak mahallerine 6 halı saha yaptık. Beydağ ilçesinde 2 ayrı mahalleye yapılacak olan halı

saha için ödenek çıkarmamıza rağmen Beydağ Belediye Başkanı hazırlanan protokolü imzalamadı. CHP'li Belediye Başkanı, belirlenen araziyi de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devretmedi. Buraya yapılması planlanan halı saha için ayrılan para

orada duruyor." diye konuştu.

Belediyelerin, projelerini kendi ödenekleriyle çözmelerinin zor olduğuna dikkati çeken Dağ, yerel yönetim ile merkezi hükümetin uyumlu çalışmasının önemine işaret etti.