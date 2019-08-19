CHP'li Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Sandık hukukuna vurulan her darbe, Türkiye'ye vurulmuş darbedir. Seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Bugün sandığa ve seçmen iradesine sahip çıkmak, demokrasimize ve Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Millet iradesiyle inatlaşılmaz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK gündemini yarın yapacağı basın toplantısıyla açıklayacağını, bugün ise İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması ile ilgili konuşacağını kaydetti.

'KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ'

Faik Öztrak, HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının bu sabah görevden alındığını, yerlerine o illerin valilerinin getirildiğini hatırlattı. Türkiye'de belediye başkanı olma koşullarının belli olduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Önce Adalet Bakanlığı'ndan adli sicil kaydı temiz belgesi alınır sonra YSK adayların dosyalarını inceler, aday olmalarında hukuken sakınca görülmeyenlerde seçime girerler. Bundan daha 5 ay önce adli sicili temiz olan, YSK tarafından adaylıkları uygun görülen ve millet tarafından seçilen bu belediye başkanlarının görevlerinden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Görevden alınan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu ülkede seçime girmek serbest ama seçilmek yasak anlamına gelen karardır. Demokrasinin temelini oluşturan hukukun üstünlüğü ve seçme seçilme hakkı bu kararla bir kez daha açıkça yok sayılmıştır. Terörle mücadele kuşkusuz Türkiye'nin ortak milli meselesidir. Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulan CHP, terörün her türlüsünü lanetler ve terörü bir insanlık suçu olarak görür. Ancak terörle mücadele gibi milli bir mesele, milli iradeye baskı ve vesayet uygulamanın siyasi aracı haline de dönüştürülmemelidir. Bu, terörün değirmenine su taşımak olur."

'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER'

CHP'nin, kurumsal kimlikleri, siyasi anlayışı ve dünya görüşü kendisinden farklı olan partiler ile onlara oy veren milletin hukukuna sahip çıkmayı demokrasiye sahip çıkmak olarak gördüğünü kaydeden Öztrak, şöyle konuştu:

"CHP adalet temelli vicdan siyaseti yapar. Buradan AK Parti'ye gönül veren destek kardeşlerimize seslenmek istiyoruz. Bu ülkenin seçilmiş başbakanı Ahmet Davutoğlu zorla istifa ettirildiğinde de sandıktan çıkmış AK Parti'li belediye başkanları istifaya zorlandığında da CHP olarak o gün de bugünkü tavrımızı aynen gösterdik. Anayasanın 15'inci maddesine göre, suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Demokratik meşruiyetin kalesi ve namusu sandıktır. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir. Seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Bugün sandığa ve seçmen iradesine sahip çıkmak demokrasimize ve Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Millet iradesiyle inatlaşılmaz."

'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE YALNIZ KALDI'

CHP'li Öztrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada; hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye' sözlerine tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bizim buralardaki gemilerden haberimiz olmadığını iddia edenlerin, genel başkanımızın ne dediğini dinlemedikleri açıkça ortada. Daha birkaç sene önce Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Levant Bölgesi'nin ekonomik lideri olacağımız tartışılıyordu. Eğer gerçekten burada büyük refah artışı ortaya çıkacaksa bunun Türkiye'nin liderliğinde olması gerektiği konuşuluyordu. Oysa daha bu sene başında Akdeniz'e kıyısı olan 7 ülkenin gerçekleştirdikleri Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye'nin adı bile geçmedi. Ama Türkiye'nin gücüne baktığımız zaman buradaki en etkili oyuncunun biz olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Geç de olsa bu gemilerin burada araştırma yapmaya başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz ama buradaki temel mesele ülkeler bir araya geliyor. Bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor; Türkiye burada yok? Neden Türkiye buradaki toplantılarda yok? Türkiye'nin bir an önce bölgedeki ülkelerle barışması lazım. Türkiye'nin bir an önce bu bölgede ortaya çıkacak olan refah hareketine hem katkıda bulunması lazım. Bu hareketten hak ettiği payı alması lazım. Genel başkanımız orada ne olup bittiğini izliyor. Biz bir konunun altını çiziyoruz. Türkiye bu bölgede yalnız kalmıştır. Bizim karşı çıktığımız Türkiye'nin bu bölgedeki yalnızlığının dayanılmaz hafifliğidir."

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